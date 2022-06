Infrastruktur Bei den Stadtluzerner Badestellen soll es mehr WCs geben Die bestehenden sanitären Anlagen seien an schönen Tagen schnell überlastet, kritisiert die SP in einem Vorstoss. Stefan Dähler 23.06.2022, 17.19 Uhr

Badegäste bei der Ufschötti. Bild: Boris Bürgisser

Öffentliche Badeplätze in der Stadt Luzern wie das Ufer beim Richard-Wagner-Museum, die Ufschötti oder die Lidowiese sind in den letzten Jahren beliebter geworden, schreibt die SP-Fraktion des Grossen Stadtrats in einem Dringlichen Postulat. Darin fordert sie, dass die Stadt bei diesen Badestellen während der Sommermonate mobile WCs aufstellt.