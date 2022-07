Interview Luzerner Regierungsrat Fabian Peter bedauert kompromisslose Haltung des linken Stadtparlaments Spange Nord, Tempo 30 und Kreisel: FDP-Regierungsrat Fabian Peter fällt verkehrspolitische Entscheide, die aufhorchen lassen. Und er sagt: «Verkehrspolitik ist keine Frage von links oder rechts.» Simon Mathis Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Seitdem der freisinnige Politiker Fabian Peter 2019 in den Luzerner Regierungsrat gewählt wurde, hat sich in Mobilitätsfragen vieles geändert. Unter der Ägide des 45-jährigen Inwilers geschah einiges: Der umstrittene Autobahnzubringer Spange Nord wurde begraben, bei diversen anderen Projekten kam es zum Marschhalt, die Umsetzung von Tempo 30 nahm Fahrt auf. Für Wirbel sorgten unlängst die Pläne, in Sursee Kreisel durch Ampeln zu ersetzen. Wir haben mit dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor über seine Verkehrspolitik gesprochen.

FDP-Regierungsrat Fabian Peter im Gespräch. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. Juli 2022)

Es gibt Stimmen, die Ihre Verkehrspolitik als offener und weniger autozentriert als die Ihres Vorgängers bezeichnen, ja gar als links. Ein Kompliment?

Fabian Peter: Die Offenheit sehe ich absolut als Kompliment. Für mich als Liberaler ist das eine Selbstverständlichkeit. Mir ist es wichtig, nach vorne zu denken – zu antizipieren, was die Zukunft bringen könnte. Dazu gehört, bestehende Lösungen zu hinterfragen. Das braucht manchmal Mut; nicht alle begrüssen Veränderungen mit offenen Armen. Die Verkehrspolitik ist für mich ohnehin keine Frage von links oder rechts. Zudem denke ich nicht in fixen Kategorien wie «autozentriert» oder nicht. Deshalb möchte ich auch kein Label aufgedrückt bekommen.

Vor Ihrem Amtsantritt hat die Regierung felsenfest an der Spange Nord festgehalten. Nachdem Sie gewählt wurden, hat der Kanton das umstrittene Projekt relativ schnell begraben. Was ist passiert?

Dieser Entscheid beruhte auf einem Bericht, den der Kantonsrat noch vor meiner Amtszeit in Auftrag gegeben hat. Die Fachexperten kamen zum Schluss, dass die Spange nicht die beste Variante ist. Nach diesem Ergebnis war dem gesamten Regierungsrat klar, dass er das Projekt nicht mehr weiterverfolgen kann.

Eine rein fachliche Entscheidung also?

Ja, im Wissen darum, dass der politische Widerstand der Standortgemeinde bei einer Volksabstimmung eine grosse Herausforderung gewesen wäre. Schon vor meiner Wahl habe ich festgestellt, dass dieses Projekt vielen auf dem Magen liegt. Und dass es wichtig ist, die Bevölkerung ins Boot zu holen.

Sollte die Seebrücke eine durchgehende Busspur erhalten? Der Kanton lässt sich nach wie vor nicht in die Karten blicken. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2019)

Es fahren immer weniger Autos durch die Luzerner Innenstadt – auch ohne die Entlastung der Spange Nord. Ist es jetzt Zeit für eine durchgehende Busspur über die Seebrücke, wie sie der Stadtrat seit Jahren fordert?

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Spange eine zusätzliche Entlastung gebracht hätte. Die Forderung des Stadtrates ist mit dem Ende des Projektes also sicherlich nicht einfacher umsetzbar geworden. Dennoch prüfen wir zurzeit aus rein fachlicher Sicht, was eine solche Busspur für den Verkehrsfluss bedeuten würde. Es gibt auf der Seebrücke nicht unendlich viel Platz. Und machen wir uns nichts vor: Trotz des Rückgangs fahren immer noch viele Autos durch die Luzerner Innenstadt.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. Juli 2022)

Die Argumente gegen die Spange lassen sich auch gegen den Bypass richten: Er basiert auf veralteten Daten und steht quer zu den Klimazielen. Weshalb verteidigen Sie die Autobahnumfahrung des Bundes trotzdem?

Das ist ein ganz anderer Fall. Der Nutzen des Bypasses sollte unbestritten sein. Diese Nord-Süd-Achse ist nicht nur wichtig für die Schweiz, sondern für ganz Europa. Der Bypass wird den Verkehr rund um Luzern stark entlasten. Der Vorwurf der veralteten Daten greift ohnehin nicht, denn die Zahlen werden in jeder Phase aktualisiert.

Und was ist mit den Klimazielen?

Vergessen wir nicht: Rund 60 Prozent des öffentlichen Verkehrs in der Agglo findet auf Strassen statt. Überlandbusse gelangen auf der Autobahn in die Stadt. Auch Elektroautos sind von Strassen abhängig, es wird sie auch künftig brauchen. Solange der Durchgangsbahnhof Luzern nicht gebaut ist, lassen sich auch keine neuen S-Bahn-Linien realisieren. Bei den Zügen sind wir an der Kapazitätsgrenze angelangt.

Wenn mit dem Durchgangsbahnhof (DBL) der Schienenverkehr ausgebaut ist, braucht es den Bypass dann wirklich?

Es braucht beides: den Bypass als Entlastungsprojekt für die Strassen und den Durchgangsbahnhof als Wachstumsprojekt für die Schienen. In meinen Augen sind die Projekte Zwillinge.

Von links nach rechts: die Regierungsräte Fabian Peter (FDP) und Marcel Schwerzmann (parteilos) sowie die Stadträte Beat Züsli (SP) und Adrian Borgula (Grüne). Bild: Stefan Dähler (Luzern, 10. Januar 2022)

Anfang Jahr haben Stadt und Kanton eine gemeinsame Absichtserklärung für Bypass und DBL unterzeichnet. Das Stadtparlament hat die Exekutive allerdings verpflichtet, sich gegen den Bypass zu wehren, sollten die städtischen Einsprachen nicht umgesetzt werden. Ist diese Erklärung also nicht eine Alibiübung?

Die städtische und die kantonale Exekutive stehen für die beiden Projekte ein und wollen am gleichen Strang ziehen. Wir haben uns in dieser Frage gefunden, was mich sehr freut und durchaus bemerkenswert ist. Unsere beiden Parlamente fordern ja, dass wir die Zusammenarbeit verbessern sollen. Wenn nun das links-grüne Stadtparlament diesen gemeinsam erarbeiteten Kompromiss nicht mittragen will, ist das bedauerlich.

Auch der Mitte-Rechts-Kantonsrat hat harte Haltungen.

Deshalb ist es auch eine Herausforderung, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mit dieser Krux des Regierens müssen wir umgehen können. Ich bin aber überzeugt, dass es hier einen gemeinsamen Weg gibt.

So könnte der Durchgangsbahnhof künftig von oben aussehen. Visualisierung: PD

Früher hat es zwischen Stadt und Kanton immer wieder verkehrspolitische Zerwürfnisse gegeben. Weshalb wirkt die Stimmung zurzeit entspannter?

Ein wichtiger Aspekt ist sicher der DBL. Er eint uns. Wir können und wollen hundert Prozent hinter ihm stehen – wir müssen ihn vor dem Bund vertreten. Dieser gemeinsame Geist strahlt auf andere Projekte aus.

Einig sind sich Stadt und Kanton auch darin, dass das Parkhaus P1 unter dem Bahnhofplatz, das wegen des DBL wegfallen wird, nicht an gleicher Stelle ersetzt werden soll. Das überrascht.

Das ist ein weiterer Kompromiss, den wir gefunden haben. Wichtig ist: Wir verlangen, dass die wegfallenden Parkplätze an einem geeigneten Ort kompensiert werden müssen. Sollten wir mit der Stadt keine andere Lösung finden, kommen wir auf diesen Entscheid zurück. Dahinter stecken auch verkehrstechnische Überlegungen. Die Autos, die vom P1 in Richtung Seebrücke einbiegen, unterbrechen den Verkehrsfluss.

Fabian Peter (links) mit Stadtrat Adrian Borgula an der Kleinen Emmen. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 8. Juli 2020)

Auch in Sachen Tempo 30 ist der Kanton offener geworden.

Das stimmt, aber das hat mehr mit der veränderten Rechtssprechung und dem gesellschaftlichen Wandel als mit dem Kanton zu tun. In den Dörfern ist Tempo 30 mittlerweile stärker akzeptiert, es finden sich Mehrheiten in den Gemeinderäten. Unser Prinzip bleibt: Wir werden dann aktiv, wenn Gemeinden auf uns zukommen.

Und nach welchem Prinzip entscheiden Sie?

In siedlungsorientierten Gegenden sehen wir Tempo 30 eher als an verkehrsorientierten Lagen. Zum Beispiel: Es kann nicht sein, dass an typischen Durchgangsstrassen in jedem Dorf Tempo 30 gilt. Das wäre nur umständlich und würde zu grossen Verzögerungen führen.

Der Kreisel in der Nähe der Stadthalle Sursee. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 29. Juni 2022)

In Sursee sollen Kreisel durch Lichtsignalanlagen ersetzt werden. Damit hat der Kanton kürzlich viel Staub aufgewirbelt.

Auch hier liegt erst eine fachliche Einschätzung vor, die vielleicht überrascht, aber mit Blick auf die Umsetzung bis in 15 Jahren durchaus nachvollziehbar ist. Die Region Sursee wird zum zweiten urbanen Zentrum des Kantons. In einem solchen Umfeld braucht es eine stärkere Verkehrslenkung. In der Region wird es zu einer grossen Transformation kommen, die verunsichert. Das nehme ich ernst.

Inwiefern?

Zunächst treffe ich mich persönlich mit den betroffenen Gemeinden. Vorstellbar ist, dass wir etappiert vorgehen. Wir wollen Schritt für Schritt vorgehen und so Vertrauen aufbauen.

Den Kreisel stellen Sie also nicht grundsätzlich in Frage?

Natürlich nicht. Je nach Standort kommen Kreisel an ihre Kapazitätsgrenzen und erfüllen ihre Funktion nicht mehr.

Der Stadtluzerner Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) vor den Parkplätzen an der Obergrundstrasse, die für kontroverse Debatten sorgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. März 2019)

In der Stadt Luzern rollte der Kanton jüngst einige Projekte neu auf: den Durchmesserperron am Bahnhof und die Umgestaltung des Pilatusplatzes. Verzögert sich nun der DBL?

Nein. Bis zum gewünschten Endausbau 2040 haben wir noch Zeit. Gerade jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um gewisse Veränderungen noch einmal kritisch zu hinterfragen. Wieso Projekte umsetzen, hinter denen man nur halbherzig stehen kann? Klar ist aber auch, dass gewisse Entscheide zeitgerecht fallen müssen.

«Nicht nur Betonköpfe»: Der aktuelle Imagefilm der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur gibt sich selbstironisch. Video: PD/Kanton Luzern

Hat die neue Offenheit des Kantons auch damit zu tun, dass es in der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur zu einem Generationenwechsel gekommen ist?

Ja. Ich habe den neuen Kantonsingenieur Gregor Schwegler beauftragt, eine Organisationsentwicklung durchzuführen. Sie soll sich an den Pfeilern Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft orientieren. Auch hier gilt: Die Gesellschaft ist ebenso im Wandel. Vor 30 Jahren konnte der Kanton ohne grossen Widerstand Strassenprojekte umsetzen. Heute erwartet die Bevölkerung Mitwirkung und ist viel schneller mit Einsprachen zur Stelle. Das macht unsere Arbeit bereichernder und anspruchsvoller, verzögert aber vielfach Projekte.

