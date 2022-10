Interview Luzerner Tim kämpft auf Rhodos um seinen RTL-«Prince Charming» Fabian 21 Singlemänner kämpfen in der erfolgreichsten Gay-Datingshow im deutschsprachigen Fernsehen um Junggeselle Fabian aus Berlin. Auch der Luzerner Tim möchte das Herz des Prinzen erobern. Robino Rich Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Eigentlich wollte der 25-jährige Tim Schauspieler werden und besuchte dazu den Sommerkurs «Acting Shakespeare» am Central Saint Martins College in London. Nun aber sucht der Luzerner auf der griechischen Insel Rhodos die grosse Liebe – bei «Prince Charming», wo die Kandidaten alle nur beim Vornamen genannt werden.

Unser Moderator Robino Rich trifft Tim, Kandidat der vierten Staffel von «Prince Charming», zum Interview und Disney-Quiz. Video: Roman Loeffel

In dieser RTL-Sendung suchen Singlemänner ihren Traummann. Bis zum Finale können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Kandidaten mitfiebern. Mit dem ersten queeren Datingformat gewann der Privatsender unter anderem einen Grimme-Preis als beste Unterhaltungssendung.

Beschreiben Sie sich bitte in drei Worten ...

Tim: Humorvoll – authentisch – abenteuerlustig.

Tim ist ein Strahlemann. Mit seiner authentischen und ehrlichen Art möchte er Prinz Fabian beeindrucken. Bild: RTL

Mit welcher Erwartung sind Sie in die Show gestartet?

Ich habe mich einfach auf ein neues Abenteuer mit viel Sonne gefreut. Natürlich wollte ich auch neue Männer kennen lernen und vielleicht sogar meinen «Prince Charming» finden.

Wie stellen Sie sich Ihren «Prince Charming» vor?

Eigentlich bin ich da ziemlich offen. Natürlich habe ich aber meine Punkte, die einfach stimmen sollten. Zum einen sollte er im Optimalfall grösser sein als ich und körperlich athletisch. Besonders toll fände ich es, wenn er mir viel Aufmerksamkeit schenken würde. Das heisst, dass er einfach immer wieder an mich denkt und auch mal ungeplant vor meiner Wohnung steht und mich zu einem Abenteuer mitnimmt. Fabian, unser Prinz aus der Sendung, war wirklich eine Erscheinung. Ein richtiger Prinz eben.

Der 25-Jährige wünscht sich einen Partner, der genauso athletisch ist wie er. Bild: RTL

Haben Sie sich insgeheim auch Hoffnungen gemacht, Ihren «Prince Charming» möglicherweise unter den Kandidaten zu finden?

Nein. Mein Ziel war ganz klar, mich nur auf den richtigen Prinzen Fabian einzulassen. Aber in anderen Staffeln haben sich tatsächlich Kandidatenpaare gefunden.

In solchen Formaten gibt es immer wieder den Vorwurf, dass manche Kandidaten nur wegen Ruhm und Instagram-Follower mitmachen. Wie war es bei Ihnen? Wollten Sie wirklich nur die Liebe finden oder vielleicht sogar eine Fernsehkarriere starten?

Ich habe mich wirklich beim Format angemeldet, um ein Abenteuer zu erleben. Ja, und vielleicht sogar den Mann fürs Leben zu finden. Vor «Prince Charming» war ich aber noch nie in einer Fernsehshow dabei. Es war eine sehr spannende Erfahrung.

Tim hat eine besondere Vorliebe für Niederländer. In seinen Augen sind niederländische Männer einfach immer unglaublich hübsch. Bild: RTL

Hatten Sie Angst davor, in der Sendung als Zicke oder Diva abgestempelt zu werden?

Eigentlich nicht. Ich habe immer versucht, so zu sein, wie ich in Wirklichkeit bin. Das war auch der Wunsch meines Vaters: «Tim, sei einfach so, wie du bist, und verstell dich nicht.»

In anderen Staffeln gab es auch mal Dates, bei denen viel nackte Haut gezeigt wurde. Haben Sie sich vorab Gedanken darüber gemacht, wie weit Sie gehen würden?

Was mir immer bewusst war: Ich hätte mich zu keiner Zeit komplett nackt vor die Kamera gestellt. In der vorletzten Staffel mussten sie sich nackt zeichnen lassen. Das wäre für mich ein absolutes No-Go gewesen.

Das sind die 21 Singlemänner, die in der RTL+-Show «Prince Charming» ihren Mann fürs Leben suchen. Bild: RTL

So sehen Sie «Prince Charming» Staffel 4 Jeden Donnerstag wird eine neue Folge auf der Streamingplattform RTL+ veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die komplette Staffel bei VOX im Free-TV ausgestrahlt.

