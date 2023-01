Musical Sister Äct in Zürich - Backstage mit Fabienne Louves

Luzerner Sängerin «So sagenhaft Baby!» – Backstage mit Fabienne Louves im Musical «Sister Äct» Nonnen im glitzernden Habit, ein Mord und eine Kronzeugin, die in einem katholischen Kloster Schutz sucht. Die originale Musicalproduktion von «Sister Act» begeisterte weltweit das Publikum. Wir trafen die Hauptdarstellerin der schweizerdeutschen Variante, Fabienne Louves, zum Interview. Robino Rich Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.00 Uhr

Von aussen wirkt sie schwer, kalt und alles andere als glamourös: die Maag-Halle in Zürich. Von innen ist sie jedoch glitzernd und katholisch. Sobald die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich die Eventlocation betreten, befinden Sie sich nicht nur in einem Kloster, sondern mitten in einer Geschichte, die weltweit Millionen Menschen begeistern konnte.

Moderator Robino Rich trifft Hauptdarstellerin Fabienne Louves Backstage im Musical Sister Äct. Video: Roman Loeffel und Robino Rich (Zürich, 03.12.2022)

Eine weltweit bekannte Geschichte Das Musical «Sister Äct» adaptiert den Hollywoodklassiker mit Whoopi Goldberg in der Rolle der Nachtclub-Sängerin Deloris van Cartier (1992). Sowohl im Film als auch im Musical beobachtet Deloris einen Mord und wird daraufhin als Kronzeugin in einem katholischen Kloster versteckt. Mit ihren Starqualitäten sorgt sie dafür, dass die singenden Nonnen ihr Publikum nicht mehr abschrecken, sondern begeistern.

Fabienne Louves (Mitte) mit ihren glitzernden Klosterschwestern. Bild: zvg/Christian Knecht

Fabienne Louves identifiziert sich mit ihrer Rolle

Eine Geschichte über Freundschaft und Vertrauen. Zwei Attribute, die auch der Luzernerin Fabienne Louves viel bedeuten. In der schweizerdeutschen Uraufführung tritt sie in die Fusstapfen von Hollywoodstar Whoopi Goldberg, die auch in Filmen wie «Ghost – Nachricht von Sam» und «Der König der Löwen» begeistern konnte. Louves erzählt beim Rundgang dieser Zeitung in der Zürcher Maag-Halle von der für sie aussergewöhnlichen Entwicklung ihrer Rolle.

Fabienne Louves alias Deloris van Cartier. Bild: zvg/Christian Knecht

«Ich liebe mein Glitzerkostüm als selbstverliebte Nachtclub-Sängerin und geniesse trotzdem die Verwandlung hin zur mitfühlenden Klosterschwester.»

In dieser Show geht es nicht nur um mitreissende Musik und glamouröse Kostüme, sondern eben auch um Freundschaften. «Ich mag das enge Band, das mich im Laufe der Show mit meinen Klosterschwestern verbindet. Selbst mit der sturen Mutter Oberin bricht immer weiter das Eis», erzählt sie.

Zur Vorbereitung ging es für die Musicalnonnen, Messdiener und Gauner in das Kloster Fahr, «um den Spirit spüren zu können», so Louves. Dort kamen sie mit einer Schwester ins Gespräch, die die Schauspielerinnen und Schauspielern auf ihr Musical einstimmen konnte.

Deloris van Cartier (Fabienne Louves, links) und die strenger Mutter Oberin (Sandra Studer) kurz vor der Verwandlung von der Nachtclub-Sängerin zur Nonne. Die Nonnen bei einer Gebetsrunde kurz vor einem wichtigen Auftritt. Bilder: zvg/Christian Knecht

Bei den No Angels und Boney M. fing alles an

Ihre Rolle ist vielfältig und, wie von ihr selbst besungen, «so sagenhaft Baby». Auch das Leben der 36-jährigen Emmenbrückerin ist sagenhaft. Noch vor ihrem deutlichen Sieg in der ehemaligen Castingshow «Music Star» stand sie mit ihrer Girlband Girls To Girls als Vorgruppe der No Angels und Boney M. auf der grossen Showbühne. Seitdem veröffentlicht sie nicht nur eigene Songs auf Schweizerdeutsch, sondern verkörpert auch grosse Musicalfiguren wie Jim Knopf im gleichnamigen Musical. Eine Rolle, die Louves sehr gerne gespielt hat und sehr gerne wieder spielen wollen würde.

Das Schicksal bestimmt ihr Leben

Bei «Sister Äct» versteckt sich ihre Rolle «Deloris van Cartier» in einem katholischen Kloster. Obwohl auch Louves als Kind katholisch getauft wurde, glaubt sie vielmehr an das Schicksal. «Ich habe das Gefühl, dass im Leben alles Schicksal ist, und so kommt es eben, wie es kommen muss», so Louves.

Ob der grosse Erfolg der Zürcher Produktion vom Schicksal oder einem Gott bestimmt wurde, bleibt zwar offen, jedoch ist der Erfolg klar zu sehen und zu spüren. Jeden Abend singen die Nonnen und Gauner vor ausverkauften Rängen und das Publikum jubelt ihnen beim Schlussapplaus zu.

Hinweis Das Musical «Sister Äct» läuft noch bis zum 26. Februar in der Maag-Halle Zürich anschauen.

Fabienne Louves (Mitte) alias Deloris van Cartier macht den Nonnenchor zur gefeierten Band. Bild: zvg/Christian Knecht

