«Total Birgit»-Regisseur zeigt in Luzern seinen ersten Spielfilm

Markus Köbeli ist nicht der einzige Filmemacher, der heuer am Open-Air-Cinema Luzern vor Filmbeginn vor dem Publikum spricht. Am 15. Juli tritt Regisseur David Constantin («Tschugger 1 – 5») vor die Leinwand, am 17. Juli Erich Schmid («Adolf Muschg – der Andere»), am 18. Juli Daniel Felix («Chumm mit»), am 19. Juli Markus Fischer («Die Schwarze Spinne»), am 24. Juli Felice Zenoni («Fedier – Urner Farbenvirtuose») gemeinsam mit Marco Fedier, Sohn des porträtierten Urner Malers Franz Fedier. Ebenfalls zu Gast sind am 7. August der Regisseur Michael Koch («Drii Winter») und am 15. August Regisseur Luzius Wespe («Mein Leben und der Notenschnitt»).

Weitere filmische Höhepunkte sind «Elvis» am 13./30. Juli sowie am 20. August, «Dune» am 9. August, «James Bond 007: No Time to Die» am 18. August. Das gesamte Programm ist online unter www.open-air-kino.ch einsehbar.

Bei der Redaktion unserer Zeitung an der Stadtluzerner Maihofstrasse 76 können Abonnentinnen und Abonnenten täglich Freikarten für die Aufführung des jeweiligen Abends abholen. Die Anzahl ist beschränkt: Wer zuerst kommt, erhält zuerst ein Ticket. (sma)