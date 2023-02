Jahresrechnung Emmen: Deutlich besserer Abschluss als erwartet

Jahresrechnung 2022 Grösstes Plus seit Jahrzehnten: Die Emmer Rechnung schliesst erneut deutlich besser ab als erwartet Die Gemeinde Emmen verzeichnet für das vergangene Jahr voraussichtlich ein Plus von 10,8 Millionen Franken. Der positive Abschluss übertrifft gar die vorangegangenen Rekordjahre. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 22.02.2023, 11.05 Uhr

«Die Gesundung der Emmer Finanzen schreitet weiter voran», schreibt die Gemeinde Emmen in einer Medienmitteilung vom Mittwochvormittag. Die Jahresrechnung 2022 schliesst voraussichtlich mit einem Plus von 10,8 Millionen Franken ab. «Voraussichtlich» deshalb, weil die definitive Jahresrechnung «erst» im April vorliegen wird.

Die Gemeindeverwaltung Emmen. Bild: Pius Amrein

(13. September 2021)

Emmen hatte für das vergangene Jahr mit einem Minus von 3,5 Millionen Franken gerechnet. Weshalb der Unterschied von mehr als 14 Millionen Franken? «Auf der einen Seite werden die Steuererträge höher ausfallen als budgetiert. Auf der anderen Seite sorgen deutlich tiefere Sozialausgaben für eine markante Entlastung bei den Aufwänden», lässt sich Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte) in der Mitteilung zitieren. Diese Effekte seien so nicht vorhersehbar gewesen, zumal bei der Budgeterstellung im Sommer 2021 laut Schnellmann aufgrund der Pandemie grosse Unsicherheiten bestanden.

Trotz Rekord: Finanzdirektor mahnt zu Vorsicht

Einmal mehr schliesst damit die Emmer Jahresrechnung deutlich besser ab als erwartet. 2020 beispielsweise verzeichnete die Gemeinde 7 Millionen Franken Mehreinnahmen gegenüber dem Budget. Im Jahr darauf fiel die Rechnung gar um 8,8 Millionen Franken besser aus als gedacht. 2020 und 2021 waren die besten Abschlüsse seit 30 Jahren. 2022 pulverisiert diese Rekorde nun. «Der in Aussicht gestellte positive Abschluss ist sehr erfreulich und stimmt uns optimistisch im Hinblick auf die Umsetzung der Gemeindestrategie 2033 und den damit einhergehenden Investitionen», sagt Schnellmann.

Wie in den Jahren zuvor mahnt der Finanzdirektor aber auch jetzt, dass finanziell herausfordernde Jahre anstehen würden. So gebe es Sanierungs- und Erweiterungsbedarf bei den Schulanlagen, beispielsweise der Ausbau des Hübeli-Schulhauses, über den die Emmer Bevölkerung am 12. März abstimmen wird. Auch die Verkehrsinfrastruktur, die Sport- und Freizeitanlagen sowie Verwaltungs- und Schutzbauten würden Investitionen benötigen. Schnellmann: «Die finanziell verbesserte Ausgangslage sorgt aber dafür, dass wir diesen Herausforderungen mit Zuversicht und auf einem verstärkten Fundament begegnen.»

