«Politisches Statement» Jetzt spricht der Mann, der mit einem Waffenaufsatz durch die Luzerner Altstadt ging Am 4. Juni sorgte ein Mann in der Stadt Luzern für Aufregung. Zurzeit ist er in der psychiatrischen Klinik St.Urban untergebracht – sein Anwalt kritisiert, wie dort mit ihm umgesprungen wird.

Am Samstagnachmittag des 4. Juni spielte sich in der Luzerner Altstadt eine aussergewöhnliche Szene ab: Ein Mann ging mit einem Aufsatz für eine Pistole dem Rathausquai entlang, bis er von der Polizei überwältigt und festgenommen wurde. Nach einer Untersuchung habe man den «verwirrten» Mann fürsorgerisch untergebracht, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Festnahme vor dem Hotel des Alpes am Pfingstsamstag. Bild: Leserreporter (Luzern, 4. Juni 2022)

Nun spricht der 31-jährige Stadtluzerner mit unserer Zeitung über seine Beweggründe – unter der Bedingung, dass er anonym bleibt. Zu Beginn des Gesprächs hält der Mann fest: «Ich hatte weder eine Waffe noch Munition dabei, sondern lediglich einen Aufsatz.» Einen solchen Waffenschaft könne jeder für ungefähr 700 Franken kaufen, er sei völlig ungefährlich. Zur Erklärung: Ein solches Schaftsystem wird verwendet, um Pistolen per Aufsatz zu einer Langwaffe umzufunktionieren. Für ungeübte Augen sieht dieser Gegenstand wie eine Waffe aus.

Eine Pistole hatte der Mann allerdings nicht dabei, wie auch der Mitteilung der Luzerner Polizei zu entnehmen ist. Der Mann behauptet:

«Ich besitze überhaupt keine Waffen.»

Er schildert seine Handlungen am Pfingstsamstag wie folgt: Am Löwenplatz sei er mit einem Koffer in den Bus gestiegen. Im Koffer hätten sich der Aufsatz sowie Bücher befunden. Am Schwanenplatz habe er den Aufsatz aus dem Koffer genommen und sei ausgestiegen. Den Koffer habe er im Bus gelassen. Dann sei er demonstrativ mit erhobenem Waffenaufsatz dem Rathausquai «entlang patrouilliert», bis er beim Hotel des Alpes von der Polizei überwältigt worden war. Dabei wurde er an der Schulter verletzt, zudem wurde ihm das Schlüsselbein gebrochen. Der Mann hält fest, dass sich die Polizei «absolut korrekt» verhalten habe, er habe diesbezüglich nichts zu beanstanden. Die Aktion habe er vorab geplant, es sei keine spontane Sache gewesen. Ob die Luzerner Staatsanwaltschaft die Szene ähnlich einordnet, ist noch offen.

Anwalt kritisiert Umgang mit seinem Mandanten

Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann die Luzerner Polizei keine näheren Angaben zum Fall machen. Roger Burges, der Anwalt des Mannes, bestätigt allerdings die Geschichte seines Mandanten. «Die zuständige Psychiaterin hat festgestellt, dass mein Mandant eher selbstgefährlich als fremdgefährlich gehandelt hat», sagt er. Das zeige sich nur schon daran, dass sein Mandant Verletzungen vom Polizeieinsatz davon getragen habe, er aber niemanden verletzt habe. «Der fragliche Aufsatz war ungefährlicher als eine Wasserpistole», hält der Anwalt fest.

Burges war Generalsekretär des Vereines Psychex, der Zwangspsychiatrisierten rechtliche Unterstützung anbot. Die Beratungsstelle gibt es inzwischen nicht mehr. Sie wurde auf «politischen Druck hin» aufgelöst, so Burges. Laut der Wochenzeitung WOZ leistete Psychex-Gründer Edmund Schönenberger in den 1980er-Jahren «Pionierarbeit» für die Rechte zwangspsychiatrisierter Personen, eckte aber auch mit «kompromisslosen, zum Teil holzschnittartigen Gesellschaftsanalysen» an. Roger Burges jedenfalls kritisiert, wie mit seinem Mandanten umgesprungen wird:

«Er hat zu keiner Zeit irgendjemanden gefährdet. Seine Schulter schmerzt extrem und muss dringend operiert werden.»

Dennoch werde er «unter Zwang» in St.Urban festgehalten, ohne dass ihm die notwendige Versorgung seiner gebrochenen Schulter zukomme. Zwischenzeitlich habe sich sein Mandant gar in Zwangsisolation befunden. Das sei eine Menschenrechtsverletzung. Burges legt medizinische Dokumente vor, welche den Schlüsselbeinbruch als «versorgungsbedürftig» bezeichnen. Da die Schulterverletzung innerhalb von Wochen verwachse, könne man nicht ewig warten, so Burges.

In einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, hält die Luzerner Psychiatrie (Lups) fest, dass aufgrund des jetzigen «manischen Zustandes» die «Selbststeuerungsfähigkeit» des Mannes «beeinträchtigt» sei. Von ihm gehe sehr wohl eine «Fremdgefährdung» aus, schreibt die Lups im Gegensatz zu Burges. Deshalb sei eine Entlassung aus der Klink derzeit nicht möglich. Auf Anfrage kann die Lups zum «konkreten Fall nicht detailliert Stellung nehmen» – aufgrund des Persönlichkeitsschutzes. «Bei jeder Behandlung wird dabei der Gesundheit und Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten höchste Beachtung geschenkt», betont das Lups.

Auch die Luzerner Staatsanwaltschaft gibt «aus der laufenden Untersuchung keine weiteren Details bekannt». Sie verweist allerdings auf die Mitteilung der Polizei vom 4. Juni, gemäss der «keine Gefahr für die Passantinnen und Passanten in der Stadt Luzern» bestanden habe.

Grosse Sorge wegen Ukraine-Krieg

Zurück zur Szene am Pfingstsamstag: Weshalb das Ganze? «Es wäre nicht falsch, es als politisches Statement zu bezeichnen», sagt der Mann im Gespräch. Er verweist auf den Krieg in der Ukraine und seine Sorge um die Aufrüstung des militärisch-industriellen Komplexes in den USA, aber auch in Europa. Laut eigenen Angaben wird ihm Schreckung der Öffentlichkeit und Zuwiderhandlung gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Dazu sagt er:

«Ich wollte die Leute nicht erschrecken oder schockieren, sondern aufrütteln.»

Vielen fehle das Bewusstsein dafür, wie nahe der Krieg und wie gefährlich die jetzige Situation sei. Der Mann gibt offen zu, dass bei ihm 2010 eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde. Im Gespräch wirkt er ernst und besorgt. Der Mann erzählt auch, dass er zwei Vorstrafen habe: eine wegen Beamtenbeleidigung und eine andere wegen Störung des öffentlichen Verkehrs.

Was genau er mit seinem Patrouillieren erreichen wollte, beantwortet der Mann nur vage. Man erhält den Eindruck, dass er einfach ein Zeichen setzen, einem Gefühl Luft machen wollte. Auf die Frage, ob er für Ab- oder Aufrüstung sei, antwortet er: «Es ist kompliziert.» Dann liest er eine persönliche Analyse der aktuellen weltpolitischen Lage vor, aus dem sich kaum eine konventionelle politische Botschaft ableiten lässt. Ist eine solche Performance wirklich zielführend, um die Leute zu erreichen? «Ja», sagt er nur. «Ich habe mein Ziel bereits erreicht.»

