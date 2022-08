Luzerner Gemeinden spüren Entspannung im Arbeitsmarkt

Job-Coaches Luzerner Langzeitarbeitslose profitieren vom ausgetrockneten Arbeitsmarkt Die Wiedereingliederung von Arbeitslosen gelingt in der Region Luzern immer häufiger – dank Job-Coaches, aber nicht nur. Simon Mathis Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Seit gut einem Jahr sind Josef Kaufmann und Fredy Landolt als sogenannte Job-Coaches in der Gemeinde Ebikon tätig. Die beiden Ebikoner ziehen nun ein positives Zwischenfazit zum Pilotprojekt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Kaufmann und Landolt betreuen zurzeit 32 Langzeitarbeitslose, von denen sie bereits acht an einen Arbeitgeber vermitteln konnten.