Stadt Luzern An der Baselstrasse soll ein neues Wandbild entstehen Um die Städtepartnerschaft zwischen Luzern und Chicago zu feiern, soll an der Baselstrasse 46 ein Wandgemälde angebracht werden. Sandra Peter 10.08.2022, 19.42 Uhr

Seit 20 Jahren besteht das Wohnatelier in Chicago, das ausgewählten Luzerner Kunstschaffenden jeweils für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Zur Feier dieser Städtepartnerschaft soll ein Wandgemälde zukünftig eine Aussenwand der Liegenschaft an der Stadtluzerner Baselstrasse 46 zieren. Gemäss Projektbeschrieb wird das Bild an der Wand auf der Seite der Lädelistrasse angebracht.