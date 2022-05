Jubiläum Europameister und Sieger im Kampf der Orchester: Die Brassband Bürgermusik Luzern feiert ihren 100. Geburtstag Sie begann 1922 als einfache Harmoniemusik. Heute ist die BML eine Spitzenbrassband. Am 4. Juni begeht sie ihr Jubiläum mit Konzerten auf dem Europaplatz und im KKL. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Brassband Bürgermusik Luzern mit ihrem Dirigenten Michael Bach 2021 im KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Besser geht’s nicht. Die Brassband Bürgermusik Luzern gewann 2014 als erste Schweizer Brassband überhaupt den Europameistertitel. Die Qualifikation für die European Championships in Perth (Schottland) erfolgte aufgrund des Gewinns des Schweizerischen Brassband-Wettbewerbs 2013 in Montreux. Unter der musikalischen Leitung von Michael Bach, der 2009 das Dirigentenamt von Ludwig Wicki übernommen hatte, belegte die BML regelmässig Spitzenplätze an Wettbewerben.

Sie ist mit vier Siegen am Swiss Open in Luzern und sieben zweiten Plätzen an der Schweizer Meisterschaft eine der erfolgreichsten Brassbands der Schweiz. Für ihr Engagement erhielt die BML 2016 den Prix Walo in der Sparte Blasmusik. Eine Bilanz, die sich zum 100-Jahr-Jubiläum der Musik sehen lässt.

Der Jubiläumsfilm «100 Jahre BML». Quelle: buergermusik.ch

Auch die Nachwuchsband BML Talents kann beachtliche Erfolge aufweisen. Der grösste Triumph ist der Sieg bei der Schweizer Meisterschaft 2019 in Montreux in der 1. Klasse, was den Aufstieg in die Klasse Elite bedeutete. Zuvor siegten sie bereits zweimal in der 2. Klasse. Mit dem Gewinn der TV-Show «Kampf der Orchester» sorgte die Nachwuchsband 2014 ebenfalls für Furore. Das Fernsehpublikum wählte sie als beste Blasmusikformation.

Ein grosser Motivator übernimmt die Talente

In die Nachwuchsarbeit hat die BML früh investiert, was für die Zukunft Gutes ahnen lässt. Hierbei ist Patrick Ottiger, der die Leitung der äusserst erfolgreichen BML Talents ein Jahr nach der Umstrukturierung der Jugendabteilung 2008 von Corsin Tuor übernommen hat, eine treibende Kraft.

«Patrick ist ein grosser Motivator, ein Glücksfall für die Bürgermusik. Als langjähriger Eb-Kornettist in der BML sowie als aktueller Solotrompeter des 21st Century Symphony Orchestra und Lead Trompeter des Zurich Jazz Orchestra ist er ein Vorbild für die jungen Leute. Unter anderem ihm ist es zu verdanken, dass sich die Bürgermusik nicht um den Nachwuchs sorgen muss», sagt Urs Studer, der Präsident der Bürgermusik, der einst selber in der Musik mitspielte.

Die BML Talents im Jahr 2020 mit Dirigent Patrick Ottiger vor dem KKL. Quelle: BML

Weil Ottiger neben dem Dirigieren auch auf höchstem Niveau ein Instrument spielt, befindet er sich mit den Talenten auf Augenhöhe. «Die BML Talents erreiche ich auch dadurch gut, weil ich selber als Trompeter auf der anderen Seite des Dirigentenpults stets Leistung zu bringen habe. Sie glauben mir, was ich erzähle.»

Zusammen als Band und mit der Managerin Celine Hunkeler seien bisher an vielen Wettbewerben und spartenübergreifenden Projekten unvergessliche Momente kreiert worden. «Jedes einzelne Mitglied spielt voller Enthusiasmus für sich und für alle anderen, das ist bei uns genau gleich wie im Mannschaftssport», beschreibt Ottiger, wie er den Teamgedanken lebt und erlebt. Er geniesse es zu erkennen, wie das Nachwuchshaus der Bürgermusik Früchte trägt. «Die drei Säulen, auf denen wir aufbauen, greifen sehr gut.»

Neben den Talents, dessen Mitglieder alle auch in einem Verein spielen, als erster Säule leitet Ottiger als zweite Säule den Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb sowie als dritte Säule das Luzerner Jugend-Brassband Lager musikalisch.

«Es gibt keinen Konkurrenzkampf zwischen den Talents und ihren Stamm-Dorfvereinen. Im Gegenteil, die jungen Leute werden hier zusätzlich gefördert, bringen ihre Erfahrung mit in ihre Vereine.»

Ein Ziel sei, das Niveau der Brassbands zu halten oder anzuheben. Neben ihrem Kerngeschäft der Brassband-Musik erreichen die BML Talents mit ihrem Spiel auch immer wieder Leute, denen Blasmusik fremd ist, neben dem Sieg bei der TV-Show «Kampf der Orchester» etwa mit der Challenge «Jerusalema goes Brass», die auf Social Media und Youtube insgesamt über 160’000 Views aufweist.

Seit jeher ausgezeichnete Dirigenten

Die Musikerinnen und Musiker der BML konnten früher wie heute auf ausgezeichnete Dirigenten zählen, die sich jeweils für eine lange Zeit engagieren und die Orchester mitreissen können, was sich immer wieder an Erfolgen messen liess.

Ehrendirigent Yves Illi sagt etwa über Michael Bach: «Er hat unglaubliche Fähigkeiten, eine Band auf einen Wettbewerb vorzubereiten. An einem Swiss Open hat er mit einer zusammengewürfelten Entlebucher Band die BML geschlagen. Ich sage dies, ohne das Ensemble abzuwerten. Damit will ich nur aufzeigen, welche Motivationskraft dieser Mann besitzt.»

Mit seiner Leidenschaft führt Bach das Orchester immer wieder zu Topleistungen. Bei der Schweizer Meisterschaft entscheidet jeweils nur eine Nuance über Sieg oder Niederlage. So verwies die Spitzenband Valaisia die punktgleichen Luzerner beim Brassband-Wettbewerb in Montreux 2019 nur aufgrund eines besseren Ergebnisses im Aufgabenstück auf Platz zwei. Im Selbstwahlstück lag die BML vorne, und die Walliser wurden Zweite.

Bach: «Es gibt nur einen Sieger. Damals fehlte uns ein Quäntchen Glück. Auch zuvor waren wir dreimal zweitplatziert. Den nationalen Sieg 2013 und den nachfolgenden Europameistertitel kann uns jedoch niemand nehmen.»

Die Brassband Bürgermusik Luzern 2014 im Freudentaumel nach dem gewonnenen EM-Titel in Perth, Schottland. Bild: PD

Von solchen Erfolgen konnte er 2009, als er die Nachfolge seines ehemaligen Dozenten Ludwig Wicki als musikalischer Leiter bei der BML antrat, vorerst nur träumen. Aber er wusste, dass er sich auf gutes Terrain begab.

«Die BML ist einer der attraktivsten Vereine der Schweiz. Mit der nachhaltigen Jugendarbeit, der Unterstützung der Stadt sowie Konzertmöglichkeiten wie dem KKL kann keine Destination mithalten.»

Inzwischen ist Bach über eine längere Zeit Dirigent der BML, als es Yves Illi war. «Die Frage damals war ja nicht, ob ich als Dirigent zur BML will, sondern ob die BML mich will. Ich sagte einmal, dass ich sicher bis zum Jubiläum bleibe. Mir gefällt es heute noch so gut wie früher, und ich möchte auf absehbare Zeit weitermachen.»

Wer in einer Blasmusik spielt, hat 30 Freunde

Dass Bach im Jubiläumsjahr die Leitung des Orchesters innehaben darf, bedeutet ihm viel: «Die BML ist eine altehrwürdige Institution. Ich fühle mich geehrt.» Er würde sich noch mehr freuen, wenn das Interesse an der Blasmusik in der Öffentlichkeit grösser wäre:

«Jeder kann Musik machen, nicht unbedingt auf einem Niveau der BML, aber das ist auch nicht nötig. In einem Blasmusikverein hat man 30 Freunde. Ich denke, es würde vielen Leuten gefallen, nur wissen die es nicht.»

Vor Ludwig Wicki dirigierte Yves Illi die Band. Unter seiner Leitung blies ein neuer Wind. Die Band wurde verjüngt, es trat eine neue Generation hervor. Musikalisch entwickelte sich das Ensemble durch Wettbewerbe weiter. 1981 bewies dies die Band mit zwei Goldmedaillen am Weltmusikfestival in Kerkrade.

1982 schrieb die BML erneut Geschichte, sie nahm erstmals an der Schweizer Meisterschaft teil. Ein Moment, der Illi noch sehr präsent ist: «Der Wettbewerb fand im Kursaal in Bern statt. Wir mussten als erste Band spielen – und wir wurden Erste. Eine schöne Erinnerung.»

Die Bürgermusik im Jahre 1963, damals noch nicht als Brassband. Bild: PD

BML-Präsidentenamt als Sprungbrett für die politische Karriere

Mitverantwortlich für den Erfolg war der damalige BML-Präsident Urs W. Studer. «Als Vereinspräsident musste ich im Keller des Kursaals die Startnummer ziehen. Yves und ich haben uns von dem Wettbewerb viel versprochen. Und dann zog ich die ungeliebte Nummer eins. Das vermeintliche Lospech erwies sich als Glücksgriff», erzählt der Jurist, der 1996 als parteiloser Stadtpräsident wurde und heute BML-Ehrenpräsident ist.

Eine grosse musikalische Karriere hat Urs W. Studer, der nicht mit dem heutigen gleichnamigen BML-Präsidenten verwandt ist, selber nicht aufzuweisen: «In der Primarschule spielte ich drei Jahre Blockflöte, dann ist es mir verleidet. Gleichzeitig war ich bei den Luzerner Sängerknaben.» Präsident der BML wurde er auf Anraten eines damaligen FDP-Kollegen:

«Wer es war, weiss ich nicht mehr. Aber er meinte, dieses Amt sei mein Sprungbrett für die Politkarriere. Ich hatte vor nichts Angst.»

Einer seiner wichtigsten Entscheide war die Verpflichtung von Yves Illi. «Wir führten in meinem kleinen Büro im Obergericht ein halbstündiges Bewerbungsgespräch. Yves und ich haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich erkannte, gestützt auf seine kommunikativen Fähigkeiten, dass er der Richtige ist, und stellte ihn praktisch blind ein», erinnert sich Studer. Eine Dirigentenprobe von Illi habe er nicht gesehen:

«Aber ich habe Leute dirigieren gesehen, die ich bestimmt nie eingestellt hätte.»

Liberales Pendant zur Feldmusik

Die Bürgermusik Luzern entstand aus der Fusion der Harmoniemusik des Grütlivereins und dem Musikverein Gütsch. Damals spielten neben Blech- auch Holzbläser mit. Die Gründungsversammlung fand am 12. März 1922 im Hotel Rütli in Luzern statt. Im Protokoll hiess es damals:

«Wir feiern heute ein Wiegenfest, ein Geburtstagsfest. Es gilt, einen Neugeborenen aus der Taufe zu heben. Wir nennen ihn Bürgermusik der Stadt Luzern.»

Als Vereinszweck festgeschrieben wurde die «Pflege und Übung der Instrumentalmusik und Förderung edler Geselligkeit und guter Freundschaft sowie die Mitwirkung bei festlichen Anlässen und Veranstaltungen der liberalen oder freisinnig-demokratischen Partei». Diese Formulierung wurde in den frühen 1980er-Jahren vom damaligen BML-Präsidenten Urs W. Studer angepasst, im Sinne einer Entpolitisierung. Das konservative Pendant zur BML war übrigens zunächst die Feldmusik Luzern.

Geblieben ist, dass die BML jedes Jahr am 8. Dezember am Parteitag der FDP den Freischarenmarsch spielt. «Früher musste die Band die ganze Versammlung aushalten. Heute werden ein paar Unterhaltungsnummern gespielt. Es ist für die Band eine gute Plattform, sich zu präsentieren», sagt Präsident Studer.

Üben, üben, üben – manche mehr, manche weniger

Gründungspräsident Bernhard Krell forderte in seiner Antrittsrede 1922, dass jeder Blechbläser am Tag mindestens zwei Stunden, jeder Klarinettist aber vier Stunden üben soll: «Dann kämen wir bald dahin, wohin wir alle kommen möchten.»

Diese Ansage erübrigte sich Ende der 60er-Jahre, als immer weniger Holzbläser zur Verfügung standen. André Winkler, der in England die Brassszene kennen lernte, übernahm 1955 die Direktion des Vereins. Er schlug 1968 vor, die Bürgermusik Luzern in eine Brassband nach englischem Vorbild umzuwandeln. 1984 wurde der Vereinsname in Brassband Bürgermusik Luzern umgewandelt.

Geburtstagsparty im und vor dem KKL Die Brassband Bürgermusik Luzern begeht ihr 100-Jahr-Jubiläum am 4. Juni 2022. Gefeiert wird auf dem Europaplatz, im Konzertsaal und im Luzerner Saal des KKL. Wie es sich für einen Geburtstag gehört, gibt’s Geschenke. Diese kommen in Form von Neukompositionen daher. Für die Brassband Bürgermusik sind bei Philip Harper, für die BML Talents bei Ludovic Neurohr Stücke in Auftrag gegeben worden. Die Werke sind laut BML-Mediensprecherin Judith Brügger den beiden Formationen «auf den Leib» komponiert.

Die Konzerte auf dem Europaplatz sind gratis. Infos und Tickets auf www.buergermusik.ch und www.100bml.ch

