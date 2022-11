Jubiläum in Ebikon Fünf Jahre Mall – fast die Hälfte der Lokale hat bereits andere Mieter oder steht leer Die Mall of Switzerland ist seit fünf Jahren in Betrieb. Was hat alles gewechselt? Wie speziell ist das Angebot noch? Zeit für eine Bilanz. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einem Riesenspektakel samt Pyro und Artisten wurde die Mall of Switzerland am 8. November 2017 eröffnet. Sogar Regierungsrat Robert Küng war beim Durchschneiden des roten Bandes zugegen.

Eröffnungszeremonie der Mall of Switzerland (von links): der damalige Regierungsrat Robert Küng, Ebikons Gemeindepräsident Daniel Gasser, Dierikons Gemeindepräsident Max Hess und der damalige Centerleiter Jan Wengeler. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 8. November 2017)

Fünf Jahre später fällt das Jubiläum vergleichsweise bescheiden aus: Ein Glücksrad und Entenfischen sind für Samstag angekündigt. Womöglich passt dies besser zum Istzustand. Denn die Mall verzeichnet immer mehr Leerstände. Auf den Etagen Mall 1 und Mall 2 sind zwei Ladenstrassen fast zu Geisterpassagen verkommen, in der Mall 3 ist dies seit Beginn der Fall.

Grossandrang am Eröffnungstag in der Mall of Switzerland. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 8. November 2017)

Unsere Zeitung hat die Etagenpläne von 2017 mit den aktuellen verglichen und sich vor Ort ein Bild gemacht. Von den rund 125 bereitstehenden Laden- und Gastroflächen waren damals rund 20 leer, nun sind es um 40. Will heissen: Noch 85 sind besetzt – und zwar von 60 Geschäften, 16 Gastrobetrieben und 9 Dienstleistungs- und Freizeitbetrieben. Insgesamt in gut der Hälfte aller Lokale kam es in den ersten fünf Jahren zu einem Mieter-/Konzeptwechsel – oder sie stehen inzwischen leer.

Welche Brands sind weg? Welche neu dazugekommen? Etage 0 & Pavillon Verschwundene Mieter: Click Star, Coffee Fellows, Mister Minit, Niso Kleiderreinigung, Helvetica Coffee, Desperado-Restaurant, Old Wild West. Dazu gekommen: Petfriends, Taste of Mykonos, Gelateria, Schuler Weine Pop-up-Store, Restaurant Tres Amigos, Café Rock, Ärztepraxis, Go4Tacos. Etage 1 Verschwundene Mieter: Bata Schuhe, SUC Juices, O Bag, TUI Reisen, Drink-Shop, Cut & Color, Swarovski, Adidas, Original Marines, Flying Tiger, Intimissimi, Yo-Yogurt, Inglot, Osma Cosmetics, Diamond Nails, Bijou Brigitte, Jochen Schweizer, Starbucks. Dazu gekommen: Cecil Mode, M-Panada, Hairlab, Buchparadies, Tom Tailor, Chun-Chun Tea, Mina Nails. Etage 2 Verschwundene Mieter: Colomo, Botty Schuhe, Marc O’Polo, Mustang, Enchanté, Lee & Wrangler, Stefanel & Penguin, Blumen Widler, Tesla, Surfari, Salt, Nespresso, House of Shirts, Optik Unternährer, Hotic, Camicissima, L’Erbolario, Obey Your Body. Dazu gekommen: Chicorée Mode, Maisons du Monde, The Gallery, Superdry, Casa. Etage 3 Verschwundene Mieter: Migros-Restaurant, Sweet Life Cafébar, Vivobarefoot. Das riesige Kaleidoskop-Kinderparadies ist seit Pandemiebeginn geschlossen.

Richtig ist zwar, dass vorab Kleine aufgaben (darunter Pop-up-Stores), dass seit 2017 neue grosse Anbieter wie Maisons du Monde oder Petfriends einzogen und dass die grossen Mieter – Migros, Bershka, C&A oder Müller-Drogerie – alle noch da sind. Doch mit Adidas, Swarovski oder Starbucks sind namhafte Wegzüge dabei. Und anders als in der Anfangszeit wimmelt es von geschlossenen Lokalen mit «Wir bauen für Sie um»-Schildern.

So sieht es mittlerweile vor einigen Ladenlokalen aus. Bild: Leserreporter

Spannend dürfte nun sein, wer von den Grossen nach fünf Jahren den Mietvertrag erneuert. Ein Marktbeobachter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt: «Gerade die Ketten dürften bleiben, jedoch tiefere Konditionen aushandeln – im Wissen darum, dass die Mall Mühe hätte, Nachmieter zu finden.» Was jedoch bleibe: Die Mall sei mit 65'000 Quadratmeter Fläche viel zu gross und es fehle an neuen Mietern, da der stationäre Handel weitere Anteile an das Onlinegeschäft verlieren werde.

Spricht man mit verschiedenen Personen, die sich in der Shoppingcenter-Welt auskennen, so bewahrheitet sich nach fünf Jahren, was Kritiker des Projekts immer bemängelt haben: Die Mall komme zu spät und stehe am falschen Ort – es fehle an genügend Frequenz. Auch sei das Angebot zu wenig besonders – trotz Multiplex-Kino und stehender Welle. «Wer aus Bern, Basel oder Zürich fährt wegen der Mall of Switzerland nach Ebikon?», fragt der Marktbeobachter und fügt an:

«Der Name suggeriert Grossartiges, eine Destination zum Hinfahren, doch das Gebotene ist nur noch Durchschnitt und hat auch nichts typisch Schweizerisches für Touristen zu bieten.»

Lasst mich bitte durch! Sekunden nach der offiziellen Eröffnung strömen die Massen in das neue Einkaufszentrum. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 8. November 2017) Schnell erobern sich die Kundschaft die Stockwerke des gewaltigen Konsumtempels. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 8. November 2017) In den ersten Tagen herrscht auf den Strassen im Rontal ein beispielloses Verkehrschaos. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 10. November 2017) Der Platz vor der Mall mausert sich rasch zum Openair-Treffpunkt, hier mit dem künstlichen Eisfeld. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 6. Dezember 2017) Nach einer Bombendrohung muss die ganze Mall evakuiert werden. Der Täter wird vom Kantonsgericht 2022 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 14. März 2018) Strandfeeling im Ebi-Beach von der Mall. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 26. Juli 2018) Die künstliche Welle wird eröffnet. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 12. September 2018) Zum einjährigen Geburtstag wird noch mit der grossen Kelle angerührt: Hochseilartist Freddy Nock wechselt die Centerseite durch die Luft, zusammen mit Sohn Leo (7) . Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 8. November 2017) Der 1er fährt ab dem 15. Dezember 2019 neu bis zur Mall of Switzerland. Bild: Noël Schuler/VBL Der Service-Roboter namens BellaBot bedient neu Gäste des italienischen Restaurants Andulino in der Mall of Switzerland. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 12. Oktober 2021) Einfahrt zum Parking. Die Mall wollte die erste Stunde Parkieren von zwei auf einen Franken vergünstigen, blitzte damit aber vor Bundesgericht ab. Der letztinstanzliche Entscheid wurde im April 2022 publiziert. Bild: hor Wasserspiel vor der Mall. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 2. Mai 2022)

Einer, der die Shoppingcenter-Branche bestens kennt, ist Marcel Stoffel. Er ist Gründer des Swiss Council of Shopping Places, punkto Mall jedoch nicht ganz neutral. Er hat das Projekt auf Mandatsbasis beratend begleitet. Gemäss Stoffel ist es heute üblich, dass in neuen Zentren in den ersten Jahren die Mieter öfter wechseln. Trotzdem räumt er ein, dass der neue Betreiber, seit 1. Juni Multi Corporation, vor einer schwierigen Aufgabe stehe. Denn das Center sei in einen bereits gesättigten Markt gedrängt.

Auch in anderen Einkaufszentren werde es wegen des Strukturwandels zu Umnutzungen kommen. Extremstes Beispiel hierfür ist das Basler «Stücki». Nach nur acht Jahren Betrieb zogen die Eigentümer 2017 die Reissleine, verkleinerten die Retailfläche um 70 Prozent und setzen stattdessen neu auf Büros und Labors für Firmen der Biowissenschaft.

Laut Stoffel wird sich die Eigentümerschaft der Mall, ein Staatsfonds von Abu Dhabi, ebenfalls Gedanken diesbezüglich machen müssen: «Es braucht eine Vision, dann muss man Geld für die Um-, Rück- und Neubauten sprechen und am Ende muss es sich auch noch rechnen.» Einen solchen Schritt traue er nur Profis zu. «Der jetzige Betreiber, der in Europa viele Einkaufszentren managt und schon transferiert hat, versteht etwas davon und findet auch hier eine Lösung», ist er überzeugt. Multi ist nach CBRE und LSGI bereits der dritte Centerbetreiber seit 2017.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In Ebikon gibt es auch fünf Jahre nach der Eröffnung «vereinzelt kritische Stimmen», wie Gemeindepräsident Daniel Gasser (Mitte) weiss: «Man kann für oder gegen die Mall sein, aber Fakt ist, sie ist da und schlechtreden bringt uns auch nicht weiter.» Die Akzeptanz der Mall in der Bevölkerung habe klar zugenommen, man treffe dort viele Einheimische an. Zudem sei das Center mit rund 1100 Arbeitsplätzen bei der Eröffnung ein wichtiger Arbeitgeber und sorge für Steuereinnahmen. Dennoch entgehen auch ihm die vielen Leerstände nicht. Er sagt: «Das Schlimmste für alle wäre eine Bauruine. Der neue Betreiber stimmt uns jedoch zuversichtlich.»

Die Migros Luzern als grösste Mieterin ist mit den Umsätzen ihrer Formate – darunter etwa SportXX und Melectronics – «zufrieden», wie Sprecherin Rahel Kissel sagt: «Besonders der MMM-Supermarkt findet bei Kundinnen und Kunden grossen Anklang.» Das Restaurant dagegen habe man mangels genügend Gästefrequenzen im April geschlossen.

Wie viel Kundschaft die Mall im vergangenen Jahr hatte und wie viel Umsatz sie erzielt hat, hätte man gerne gewusst, doch das Center lässt sich nicht in die Karten blicken. Centermanagerin Jessica Janssen schreibt bloss: «Die Besucherzahlen sind erfreulich und auch die Umsatzzahlen zeigen einen positiven Trend auf.» Als nächste Neueröffnungen kündigt sie unter anderem Swissigloo-Süssigkeitenautomaten und eine wechselnde Hypercars-Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Verkehrshaus an.

Auf die Frage, was mit all den leeren Flächen mittelfristig geschieht und ob Umnutzungspläne bestehen, antwortet sie wie folgt: «Im Handel gibt es immer Wandel. Schliessungen, aber auch Neueröffnungen, gehören dazu.» Mit dem neuen Betreiber plane die Mall «eine schrittweise Weiterentwicklung des Einkaufszentrums und die Optimierung des Mietermix, aufbauend auf der bisherigen Basis Einkaufen und Erleben».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen