Jubiläumsfeier Schwarzenberg feiert seine «Zangengeburt» vor 175 Jahren 1846 löste sich Schwarzenberg mit Nebengeräuschen von Malters. Übers Wochenende feierten Alt und Jung ausgiebig das Jubiläum. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwarzenberg war übers vergangene Wochenende in ausgiebiger Festlaune. Die Gemeinde feierte ihr 175-Jahr-Jubiläum – pandemiebedingt ein Jahr verspätet. «Wir wollen nicht einfach festen, vielmehr haben wir ein vielfältiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt», sagte Christoph Fuchs, Präsident des Organisationskomitees am ­Wochenende.

In der Ausstellung konnten Kinder in einen Traktor sitzen. Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 2. Juli 2022)

Die Schwarzenberger Bevölkerung war dabei: «Es macht extrem Freude, vom Kleinkind bis zur ältesten Generationen machen alle mit», stellte der OK-Präsident schon bald fest.

Widerspenstige Schwarzenberger

Gerade auch das Mittun der vielen jungen Leute zeige: «Die Gemeinde lebt.» Vom einstigen und aktuellen Leben und Arbeiten in Schwarzenberg konnten sich die Besucher ein eindrückliches Bild machen. Nebst dem Haupteventgelände mit der aufgebauten «Erlebniswelt» auf dem Sportplatz konnten mittels Shuttlebus zwei Aussenstandorte aufgesucht werden: «Erleben» war auch da angesagt. Die Jagdgesellschaften im «Rossstall Eigenthal» luden zur «Wildtierbeobachtung im Gegenhang» ein und Kuh «Hummel» mit ihrem Kälbchen und weitere Tiere im Stall konnten gestreichelt werden; ein moderner Betrieb konnte bei der Lötscher Sägerei Lifelen eingesehen werden; dort wurden zudem «175 Jahre Handwärch» gezeigt – hier konnte man sich an der Waldsäge oder beim Drechseln versuchen.

Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 2. Juli 2022)

Auf vielfältige Weise präsentieren sich die 22 Vereine in der Mehrzweckhalle; es gab da auch eine Menge alter Dokumente, zeitgenössischer Bilder und Akten, die ihre Geschichte erzählten. Ein grossformatiger Zeitstrahl zeigte die «Chronologie der Entwicklung der Gemeinde Schwarzenberg von 1846 bis 2022» auf. Hermann Bitzi, alt Gemeindepräsident und alt Kantonsrat, hat mit Unterstützung weiterer ehemaliger Gemeinderäte die Gemeinde­geschichte aktualisiert und ergänzt. Es war offensichtlich eine «konfliktreiche Abnabelung» damals von der «Muttergemeinde Malters».

Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 2. Juli 2022)

Mit der Gründung einer selbstständigen Pfarrei Schwarzenberg im Jahr 1833 begann es; ein erstes «Gesuch von Schwarzenberg um Abtrennung von Malters an die Regierung Luzern» im Jahr 1838 wurde abgelehnt. Hermann Bitzi schilderte, wie die Schwarzenberger den Malteser gezielt «arg zu Leide werkten» – so hängten sie etwa auch mal nach einer Gemeindeversammlung die Jalousien bei den Häusern am Weg ab. Schliesslich wollte Malters die Schwarzenberger loshaben und hatte seinerseits in Luzern ein Gesuch um Trennung in Luzern eingereicht. 1845 war es so weit, 1846 kam das Eigenthal dazu (von der Stadt Luzern), die Gemeinde in der heutigen Form war entstanden.

Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 2. Juli 2022)

Auch die Geschichte Schwarzenbergs als einstiger Kurort wurde aufgezeigt. Diese begann mit der Eröffnung des ersten Bahnhofs in Luzern 1856. In der «Matt» wurde in der Folge eine erste Pension eröffnet, die später zum Hotel Matt wurde; 1857 wurde das Kurhaus Eigenthal eröffnet. Die Blütezeit Schwarzenbergs als Kurort flaute nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Heute ist die Hotellerie praktisch verschwunden. Geblieben ist eine gepflegte und attraktive Gastronomie in den verbliebenen Restaurants im Dorf und im Eigenthal.

Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 2. Juli 2022)

Festspiel und viel Musik

Ein offizieller Akt mit dem Beisein der Gäste aus Schwarzenberg im Schwarzwald, ein eigens geschriebenes Festspiel (von Josef Bühler) mit vielen Insider­storys, Musik, Tanz und Spass rundeten den Samstag ab.

Der Sonntag stand fest «im Zeichen der Musik» – mit dabei die Brass Band MG Schwarzenberg, der Jodlerklub Bärgfründe und der Chor Schwarzenberg. Gemeindepräsident Marcel ­Gigon zeigt sich «überwältigt»:

«Jeder hilft. Schwarzenberg hält und lebt zusammen.»

Bild: Dominik Wunderli (Schwarzenberg, 02. Juli 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen