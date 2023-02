Jubiläumsumzug Trotz der langsamen Trienger Feuerwehr war der Umzug nach 90 Minuten durch Den Jubiläumsumzug mit 34 Nummern eröffneten die Trienger Rösseler gemächlich. Mit dem Notstromkraftwerk Birr war dann aber Schluss mit leise. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.36 Uhr

So ein Umzug will vorbereitet sein. Gerade wenns gegen Ende der Fasnacht geht. Das gilt in Triengen für die 700 Leutchen, die sich am Jubiläumsumzug beteiligt haben, wie für die Zaungäste. Mit diesem Wissen stärken sich die Freundinnen Jacqueline, Batis und Maria gegen Mittag in der Chacheler-Beiz mit einem Fondue aus Gamellen auf offenem Feuer. Das hat Tradition. «Wir sind immer an derselben Stelle. Auch im nächsten Jahr, aber dann erkennst Du uns nicht», gibt Batis dem Fasi-Reporter zu verstehen. Sie hat sich eine knallgelbe Haarpracht aufgesetzt. Wir werden dann sehen.

Der Festbetrieb auf der Forum-Meile läuft so ab 12 Uhr. Der Umzug beginnt zivilisiert. Ohne grosses Theater eröffnen die Trienger Rösseler, gefolgt von der Jubiläums-Fröschenburg. Ach ja, die Fröschenzunft feiert den 70. Geburtstag. Happy Day. Und auch die Guuggenmusig Quä-Quägger hat Geburri. Die rocken seit 50 Jahren.

Ein Rentier-Schlitten und ein Oldtimer

Auch Nicht-Frösche gibt es in Triengen. Etwa das «Team Grinch», welches mit ihrem roten Schlitten, bepackt mit Geschenken und zwei Rentieren, eine gute Gattung macht. Ebenfalls mit einem roten Schlitten, einem motorisierten, fährt die Feuerwehr mit. Doch der Oldtimer ist im Programm nicht aufgeführt. «Wir waren zu langsam bei der Anmeldung, darum. Aber wenns drauf ankommt, sind wir blitzschnell», erklärt der Fahrer.

Das Zunftmeisterpaar Nik und Karin geniesst jede verbleibende Sekunde im Amt. «Manche Leute versuchen uns mit den Worten ‹bald habt ihrs geschafft› aufmuntern. Aber wir könnten noch eine Weile, auch wenn’s etwas ans Lebendige geht», sagt Nik nach dem Umzug. Wobei noch lange nicht Schluss ist. Am Sonntag gehts nach Brittnau an die Fasnacht. Karin ist eine von dort und durch ihre Familie mit der Häfe-Zunft Brönznau sehr verbunden.

Die Fröschenzuft und die Häfe-Zunft hegen eine langjährige Freundschaft. Weil Brittnau ein Storchendorf ist und es die Frösche mit den Vögeln nicht so haben, ist aber immer etwas im Busch. Derzeit soll am Trienger Dorfeingang ein «Brittnau»-Schild stehen.

Wieder zum Umzug. Die Häfe-Zunft zieht das Notkraftwerk Birr über die Meile. «Das macht kei Dräck ond kei Lärm», steht am Wagen. Nun ja. Der Speaker dazu: «E verdammte huere Söilärm mache die weder.»

Danach sorgen Kleopatras-Sänfte der Lättöggelclique Winikon mit hübschen Grende oder die Old Boys Triengen mit Barren-Übungen für Aufsehen. Nach 90 Minuten sind die 34 Nummern durch. Wie auch ein Bursche, der auf einer Holzbank eingenickt ist. Womöglich hat er es versäumt, sich vorab zu stärken.

