Justiz Ausbau statt Wegzug: Das Bundesgericht stärkt den Standort Luzern Neben dem Sozialrecht soll künftig auch das Steuerrecht in Luzern verhandelt werden. Stefan Dähler 24.06.2022, 16.37 Uhr

Das Bundesgerichtsgebäude am Schweizerhofquai in Luzern. Bild: Archiv LZ

Vor acht Jahren noch stand die Schliessung des Bundesgerichtsstandorts Luzern zur Diskussion. So sollten die Tätigkeiten in Lausanne konzentriert werden. Die Idee aus den Reihen des höchsten Gerichts führte in der Politik zu viel Kritik und fiel beim Bundesamt für Justiz letztlich durch. Nun geht es in die andere Richtung: Der Standort Luzern soll gestärkt werden.