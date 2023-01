Käse, Würste, Wein und Co. Der grosse Durchbruch des Pilatus-Labels für lokale Produkte ist ausgeblieben Seit rund drei Jahren gibt es ein Label für Kleinproduzenten aus den Pilatus-Gemeinden. Die Bilanz fällt durchzogen aus. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Mit dem 2020 gegründeten Label «vom Pilatus» sollten lokale Produkte von Kleinproduzenten wie etwa Wein vom Sonnenberg oder Würste vom Hof gefördert werden. Daran beteiligten sich im Rahmen eines Neue-Regionalpolitik-Projekts (NRP) der Kanton Luzern und der Bund sowie Kriens, Horw, Malters und Schwarzenberg mit total 90'000 Franken.

NRP-Projekte sind immer zeitlich begrenzt und die Unterstützung läuft nun aus. Die beteiligten Gemeinden haben aber entschieden, auch ohne finanziellen Zustupf den Verein «vom Pilatus» sowie das Label weiter zu erhalten, wie der Gemeindeverband LuzernPlus mitteilt. Vereinspräsident Cyrill Wiget, ehemaliger Krienser Stadtpräsident, wird zurücktreten. Diese Aufgabe übernimmt Armin Camenzind, Geschäftsführer von LuzernPlus.

Der abtretende Vereinspräsident Cyrill Wiget. Bild: Patrick Hürlimann

Ziel des Projekts war konkret, Produktions- und Verkaufsstätten zu vernetzen, um die Lieferkette kurz und die Wertschöpfung in der Region zu halten. Dabei lag der Fokus auf kleinen Läden und nicht auf Grossverteilern. Produkte wurden durch eine Labelkommission geprüft und müssen aus Kriens, Horw, Malters, Schwarzenberg, Alpnach oder Hergiswil stammen. Was wurde durch das Label bisher erreicht?

«Es gab ein paar schöne Projekte, so konnten wir einen Biobauern mit der Stiftung Rodtegg vernetzen, die nun seine Äpfel verarbeitet, damit sie danach getrocknet in den Verkauf gehen können. Oder auch der Käse vom Tomlishorn, der durch das Label direkt an die Endkundschaft gelangt», sagt Wiget und ergänzt:

«Alles in allem habe ich aber mehr erwartet.»

So konnte man nur je eine Handvoll Produzenten und fixe Verkaufsstellen an Bord holen. Wigets eigener Laden, das Cafe Ambrosia, diente dabei als Versuchsanlage.

Label-Produkte im «Ambrosia» in Kriens. Bild: LuzernPlus

«Um das Label im grösseren Stil zu unter die Leute zu bringen, fehlten uns die Ressourcen», sagt Wiget. Die NRP-Mittel seien vor allem in den Projektaufbau und die Definition des Labels geflossen. Wiget sei als Vereinspräsident ehrenamtlich tätig gewesen und habe vor allem Vernetzungsarbeit geleistet, etwa Anlässe besucht, um Landwirte für das Projekt zu gewinnen oder das Label in der Bevölkerung bekannter zu machen. «Diesen Zusatzaufwand kann ich auf Dauer nicht leisten.»

Einbettung in Naturpark wie im Entlebuch fehlte

Was weiter gefehlt habe, sei die Einbettung des Projekts in einen grösseren Zusammenhang; zum Beispiel in einen Naturpark, wie das etwa bei der Biosphäre Entlebuch gegeben ist. «Das wäre bei der Vermarktung der Produkte sehr hilfreich gewesen», sagt Wiget. Die Hoffnung bestehe, dass das Label in den nächsten Jahren doch noch Fahrt aufnimmt. «Dafür zu sorgen, liegt nun aber an den beteiligten Gemeinden und LuzernPlus.» Da das Projekt für Wiget zur Herzensangelegenheit wurde und ihm kurze Wege wichtig seien, werde er das Projekt weiter unterstützen und privatwirtschaftlich begleiten.

Armin Camenzind, Geschäftsführer LuzernPlus und neuer Präsident des Vereins «vom Pilatus». Bild: LuzernPlus

Auch der neue Vereinspräsident Armin Camenzind sagt, dass «vom Pilatus» in einen grösseren Kontext eingebettet werden müsste. «Es war ursprünglich auch gedacht, dass das Label ein Teilprojekt von einer Art Naturpark ist.» LuzernPlus habe im Auftrag von Horw, Kriens und Schwarzenberg 2017 ein Konzept erstellen lassen, «welches für die weitere räumliche Entwicklung des Pilatusgebietes handlungsleitend ist». Doch für die Realisierung eines Naturparks fehlten im Moment die Ressourcen.

Man habe das Label deswegen aber nicht abwürgen wollen. «Es ist zwar klein, aber es läuft und die Gemeinden sowie LuzernPlus stehen hinter der Idee», sagt Camenzind. Daher bleiben die Website sowie die Labelkommission bestehen, neue Aktivitäten zur Vermarktung oder Vernetzung seien aber keine geplant.

