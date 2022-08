Luzern Kanton will mehr Geld für Kultur ausgeben – weshalb Kleintheater & Co. trotzdem bitter enttäuscht sind Für Kulturprojekte soll zwar mehr Geld zur Verfügung stehen. Doch mittelgrosse Kulturhäuser gehen beim Kanton leer aus. Daran will die Regierung nicht rütteln. Simon Mathis Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Mit dem «Kulturfranken» verspricht der Luzerner Regierungsrat einen Durchbruch in der regionalen Kulturförderung. Vorgesehen ist, dass alle Luzerner Gemeinden jährlich mindestens einen Franken pro Einwohnerin und Einwohner an die regionale Kulturförderung abtreten. Der Kanton steuert einen weiteren Franken pro Kopf bei, wodurch eine Minimalsumme von ungefähr 832’000 Franken zusammenkäme.

Vera Kappeler am Jazz Festival Willisau 2009. Bild: Roger Zbinden (Willisau, 29. August 2009)

Dank diesem Fördertopf können Luzerner Kulturschaffende Subventionen für ihre Projekte beantragen – etwa für Ausstellungen oder Konzertproduktionen. Das soll künftig kantonsweit nach einheitlichen Regeln geschehen.

Denn aktuell herrscht in der Kulturförderung ein ziemliches Durcheinander. In der Region Luzern haben sich einige Gemeinden zur Regionalkonferenz Kultur (RKK) zusammen geschlossen. Kulturschaffende aus diesen Gemeinden können für ihre Projekte RKK-Gelder beantragen. Da immer mehr Gemeinden aus der RKK ausgetreten sind, verteilen sich die Kosten aber auf immer weniger Kommunen. Deshalb wird ab 2023 der Gemeindeverband LuzernPlus die Kulturförderung übernehmen.

Heute zahlt der Kanton 86 Rappen pro Kopf für Kulturprojekte

Auch der Kanton beteiligt sich an der Projektförderung. Er verwendet dafür Gelder aus dem Lotteriefonds, ausbezahlt werden die Beiträge über die Regionalen Entwicklungsträger (z.B. Sursee-Mittelland). Im Moment gibt der Kanton 86 Rappen pro Einwohner/in für die Projektförderung aus. Künftig sollen es wie erwähnt 1 Franken sein – also 14 Rappen mehr als heute.

Insgesamt soll also künftig mehr Geld für die Projektförderung zur Verfügung stehen. Trotzdem stossen die Pläne des Kantons in Kulturkreisen nicht nur auf Wohlwollen. Denn gefördert werden sollen weiterhin nur Einzelprojekte wie Konzerte, Buchprojekte oder Ausstellungen. Die fixen Kulturinstitutionen gehen hingegen leer aus.

Kleintheater: «Kanton ist scheinheilig»

Sonja Eisl, Co-Geschäftsleiterin Kleintheater. Bild: PD

Diese sogenannte Strukturförderung soll Aufgabe der Gemeinden sein, nicht des Kantons, findet die Regierung. Konkret geht es um Kulturhäuser mit regionaler Ausstrahlung wie Südpol, Kleintheater, Museum Bellpark Kriens oder Stadttheater Sursee. Deren Finanzierung ist heute sehr unterschiedlich geregelt. In der Region Luzern kümmert sich aktuell die RKK um die Strukturförderung. Grösster Empfänger ist dabei das Kleintheater, das jährlich 155'000 Franken erhält. Da sich wie erwähnt immer weniger Agglo-Gemeinden an der RKK beteiligen, kommt auch die Strukturförderung zunehmend unter Druck.

Das Kleintheater hat immerhin Glück, dass sich wenigstens die Standortgemeinde Luzern sehr grosszügig zeigt: Die Stadt zahlt zusätzlich 350’000 Franken pro Jahr. Beide Geldquellen sind für das Kleintheater von grosser Bedeutung. «Ich stelle fest, dass viele eine etwas verklärte Sicht auf Kulturinstitutionen haben», sagt Co-Geschäftsleiterin Sonja Eisl.

«Dieses Geld ist nicht nur substanziell, es ist existenziell»

Das Kleintheater finanziere sich zu zwei Dritteln mit eigenen Mitteln, der letzte Drittel komme von Stadt und RKK. «Dieses Geld ist nicht nur substanziell, es ist existenziell», sagt Eisl. Denn jeder Franken, dem man nachspringen müsse, gehe auf Kosten der Kultur und der Weiterentwicklung des Angebots. Schon jetzt sei die Finanzierung ein Drahtseilakt. Sie hält fest:

«Nein, das Kleintheater würde es im Ernstfall nicht ‹lüpfen›, dafür sind wir zu etabliert. Für uns wird es einen Fallschirm geben. Kleinere Institutionen werden aber eingehen, wenn es so weitergeht.»

Dass sich der Kanton nicht um Kulturhäuser wie das Kleintheater kümmern will, versteht Eisl nicht. «Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen. Der Kanton ist scheinheilig, wenn er in seiner Mitteilung schreibt, dass sich die Aufgabenteilung und das System der regionalen Kulturförderung bewährt habe.» Ein Blick auf die Geschichte der RKK beweise klar das Gegenteil. Sie moniert, dass eine Gesamtsicht fehle. «Einzelne Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, ist wichtig und richtig. Aber auf welchen Bühnen treten sie auf, in welcher Galerie zeigen sie ihre Werke, wenn der Mittelbau wegbricht?» Und auch die grossen Kulturhäuser seien von den mittelgrossen abhängig, was Talente und Kooperationen betreffe.

Kanton beruft sich auf Aufgabenteilung von 2008

Laut Stefan Sägesser, Leiter Kulturförderung Kanton Luzern, ist die Haltung des Kantons «kein kulturpolitischer Entscheid, sondern eine Frage der Zuständigkeiten». Wenn sich der Kanton an der Strukturförderung beteiligen würde, müsste dies von den Gemeinden finanziell ausgeglichen werden.

Die Aufgabenteilung in der regionalen Kulturförderung ist historisch gewachsen. Mit der Gründung des Zweckverbands Grosse Kulturbetriebe 2008 einigten sich Stadt und Kanton Luzern darauf, die Kulturinstitutionen mit nationaler Ausstrahlung gemeinsam zu unterstützen. Das sind namentlich Luzerner Theater, Sinfonieorchester, Kunstmuseum, Lucerne Festival und Verkehrshaus. Damit entlastete der Kanton die Gemeinden der RKK, welche bisher an die grossen Betriebe bezahlt hatten. Im Gegenzug mussten sich die RKK-Gemeinden um die Finanzierung der mittelgrossen Kulturbetriebe kümmern. Durch den Austritt mehrerer Gemeinden aus der RKK wird dieses Modell zunehmend infrage gestellt.

Besser funktioniert die gemeindeübergreifende Solidarität noch im Entlebuch: Das Kulturmuseum Entlebucherhaus wird gemeinsam von acht Entlebucher Gemeinden unterstützt. Das Stadttheater Sursee hingegen kann einzig auf die Unterstützung der Standortgemeinde zählen - die Stadt zahlt jährlich 125’000 Franken.

«Live-Painting» beim Fumetto-Comic-Festival. Bild: Dominik Wunderli (02. April 2022)

Für Jazz macht der Kanton eine Ausnahme

Auch wenn Südpol, Kleintheater & Co. beim Kanton leer ausgehen, so gibt es durchaus einzelne mittelgrosse Institutionen, die trotzdem kantonales Geld erhalten. So etwa das Comicfestival Fumetto, das jährlich 7000 Franken aus dem Lotteriefonds erhält. «Dieser Betrag geht einzig und allein an eine Präsentation von Animationsfilmen, die in Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Fantoche in Baden erfolgt», erklärt Stefan Sägesser. Der Kanton beteilige sich nicht am Fumetto per se, sondern an dieser konkreten Veranstaltung. Es handle sich um einen Spezialfall.

Stefan Sägesser, Kulturbeauftragter des Kantons Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juli 2022)

Spezialfälle sind auch das Jazz Festival Willisau und das Stimmen Festival Ettiswil, die ebenfalls zu den mittelgrossen Kulturbetrieben zählen. Mit beiden Festivals hat der Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen: Das Stimmen Festival erhält jährlich 18’000 Franken, das Jazz Festival 65’000 Franken. «Diese beiden Festivals auf der Landschaft haben anerkanntermassen eine nationale Ausstrahlung», erläutert Stefan Sägesser. Deshalb erhielten sie auch Gelder vom Kanton.

Der Kanton hat ausgerechnet, wieviel öffentliche Gelder (also von Kanton und Gemeinden) die 30 wichtigsten mittelgrossen Kulturinstitutionen erhalten. 2020 betrugen die öffentlichen Subventionen insgesamt 4,6 Millionen Franken.

