Kanton Luzern Junge Mitte gründet Sektion Luzern-Land – und will mit eigener Liste bei den Kantonsratswahlen antreten Die neu gegründete Sektion «Die Junge Mitte Luzern-Land» wird von den beiden Co-Präsidenten Maximilian Arnold und Beda Lengwiler geleitet. 28.11.2022, 09.47 Uhr

In den 17 Gemeinden des Wahlkreises Luzern-Land will künftig die Junge Mitte vermehrt auf dem politischen Parkett mitmischen. Hierzu wurde die Sektion «Die Junge Mitte Luzern-Land» gegründet.

Neu gewählter Vorstand von «Die Junge Mitte Luzern-Land». Von links nach rechts: Beda Lengwiler, Maximilian Arnold, Pascal Denier. Eric Schneuwly fehlt auf dem Bild. Bild: PD

Das Ziel der Gründung sei es, den Austausch über die Gemeindegrenzen hinaus zu verbessern und so stärker Einfluss auf das politische Geschehen im Wahlkreis Luzern-Land und den einzelnen Gemeinden zu nehmen. Überdies will die Junge Mitte Luzern-Land bei den Kantonsratswahlen im Frühling mit einer eigenen Liste antreten, wie es in einer Mitteilung der neu gegründeten Sektion heisst.

Der Megger Maximilian Arnold sowie Beda Lengwiler aus Kriens werden gemeinsam als Co-Präsidenten die Parteileitung übernehmen. (pl)