Kantonsgericht Luzern Geschäftsmann bezog Covid-Kredit – und baute damit die Shishabar seines Bruders um 110'000 Franken Covid-Kredit erhielt ein 37-Jähriger vom Staat. Doch er verwendete das Geld nicht nur im vorgesehenen Sinne.

Im März 2020 beantragte ein Mann einen Covid-19-Kredit über 110'000 Franken für sein Geschäft. Damit zahlte er ausstehende Sozialleistungen, gab seinem verschuldeten Vater einen Kredit über 15'000 Franken und baute als Geschäftsführer für 164'000 Franken die Shishabar seines zahlungsunfähigen Bruders um. Dafür verurteilte ihn bereits das Kriminalgericht Luzern wegen Betrugs zu 26 Monaten Haft, davon 10 Monate unbedingt mit einer Bewährungsfrist von vier Jahren.

Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht Luzern verurteilt ihn erneut, wie dem jetzt vorliegenden begründeten Urteil zu entnehmen ist. Und zwar wegen Betrugs, Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsführung zu 20 Monaten bedingt bei einer Probezeit von vier Jahren. Und er wird verpflichtet, Kosten von über 214'000 Franken für Verfahren, Verteidigung und Ersatzforderung zu begleichen.

Der Kredit an seinen Vater war ein «Fehler»

In seinem Kreditantrag gab er an, dass wegen der Distanzregeln auf dem Bau Akkord-Arbeit unmöglich sei und sein Geschäft deshalb mit erheblichen Einbussen zu rechnen habe. Er befürchtete einen Lockdown. Das Gericht hält fest, er habe die finanzielle Lage schlechter dargestellt, als sie effektiv war. Bereits einen Monat nach Auszahlung waren die 110'000 Franken verbraucht und sein Geschäftskonto wies einen Negativsaldo auf.

Er gab auch 15'000 Franken an seinen verschuldeten Vater aus. Den Kredit an den Vater bezeichnete er später zwar als «Fehler», doch bereits im Kreditantrag war die Gewährung von Aktivdarlehen ausdrücklich untersagt. Beim 164'000 Franken teuren Umbau der Shishabar – notabene ohne schriftlichen Vertrag – figurierte seine Firma als Gläubigerin. Er habe sich «unverhältnismässig risikoreich verhalten» und sein Geschäft damit belastet, so das Gericht. Damit habe er sich der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht. Der Mann wurde übrigens bereits 2017 wegen Misswirtschaft verurteilt.

Bedingte Bussen beeindruckten ihn nicht

Zur bedingten Haftstrafe kommt eine Geldstrafe von 170 Tagessätzen zu je 160 Franken, total 27'200 Franken. Die Geldstrafe muss er an das Kantonsgericht bezahlen, weil bisherige bedingte Bussen offensichtlich keinen nachhaltigen Eindruck hinterliessen. Und auch der Bürgschaftsgenossenschaft Mitte, die für den Kredit von Staates wegen bürgt, muss er knapp 100'000 Franken plus Zins zahlen. Dazu kommen Verfahrens-, Anwaltskosten und Ersatzforderung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann am Bundesgericht angefochten werden.

