Kantonsgericht Luzern Kühe ohne Auslauf, Katze im Futtersack: Doch der Bauer streitet alles ab Ein Luzerner Bauer wird der Tierquälerei bezichtigt. Für die Staatsanwaltschaft ist die Beweislage klar – für die Verteidigung hingegen dürftig. Sie fordert einen Freispruch des 53-Jährigen. Sandra Monika Ziegler 22.08.2022, 19.14 Uhr

Die Luzerner Staatsanwaltschaft wirft einem Bauern Verstösse gegen die Tierschutzverordnung vor. Die Beschuldigungen sind happig – und sie haben massive finanzielle Folgen für den Beschuldigten. Denn bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, werden dem Mann von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald vorerst jährliche Zahlungen in der Höhe von 13'000 Franken gestrichen.

Der Rütlisaal dient dem Kantonsgericht vorübergehend als Gerichtssaal. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Mai 2022)

Am Montag fand die Berufungsverhandlung vor dem Kantonsgericht Luzern statt. Diese wurde nötig, weil der Landwirt das Urteil der ersten Instanz nicht akzeptiert hatte. Der Mann bestritt sämtliche Vorwürfe. Sein Verteidiger fordert denn auch einen vollumfänglichen Freispruch.

Auslaufplatz wies keine Nutzungsspuren auf

Rückblick: Zum Strafbefehl und zur Anklage kam es nach einer Kontrolle im September 2020 durch das kantonale Veterinäramt. Dieses hatte auf dem Hof des 53-Jährigen festgestellt, dass seine elf angebunden gehaltenen Kühe nicht genügend Auslauf gehabt hätten.

Als Indiz wurde die Beschaffenheit des Aussen-Auslaufplatzes der Tiere genannt. Dieser habe keinerlei Nutz-, Kot- oder Trittspuren aufgewiesen, und zwischen den Holzschnitzeln sei bereits Unkraut gewachsen – alles Indizien für einen mangelnden Auslauf der Kühe.

Zwar war im Auslaufprotokoll vermerkt, dass seine Nutztiere wenige Tage vor der Kontrolle nach draussen gingen, doch die Begutachtung des Platzes spreche dagegen, so die Anklage. Der Eintrag sei daher unglaubwürdig. Der Bauer sagte dem Richter:

«Ich lasse jeweils die Hälfte der Kühe vier bis fünf Mal pro Woche auf den Aussen-Auslaufplatz. Im Jahr sind das 120 Tage, ich müsste aber nur 90 Tage. Somit kann ich sie auch mal im Stall lassen.»

Vom Beschuldigten wollte der Richter wissen, warum er den Kontrollbericht unterschrieben habe, obwohl dieser nicht stimme. Darauf der Bauer: «Ich habe das gar nicht richtig gelesen und habe unterschrieben, weil man mich dazu gedrängt hat.»

Weiter bestreitet der Beschuldigte, den Kühen während zweier Wochen keinen Auslauf gewährt zu haben. Auch der Verteidiger bekräftigte in seinem Plädoyer, dass der Aussen-Auslaufplatz von seinem Mandanten bei Bedarf regelmässig mit einem Rechen geebnet und von Kot befreit werde. Der Platz könne somit durchaus keine Nutzungsspuren aufweisen, was jedoch nicht bedeute, dass die Kühe keinen Auslauf hatten. Für den Verteidiger sind die Indizien zu dünn. Er plädierte für den Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» und forderte einen Freispruch mit Kostenfolge für den Staat.

Bauer habe Katze nicht erschiessen wollen

Der Landwirt sieht sich allerdings mit einem weiteren Vorwurf konfrontiert. So soll er eine Katze in einen Futtersack gesteckt haben, um sie später mit der Schrotflinte zu erschiessen. «Stimmt nicht», sagte der Beschuldigte. Er wisse nicht, wie das Tier in den Sack gekommen sei.

Ohnehin habe er nie die Absicht gehabt, das Tier zu töten. Vielmehr habe er die Katze zum Tierarzt gebracht, damit dieser für sie ein Plätzchen finde. Dazu liege eine schriftliche Bestätigung der Tierarztpraxis vor. Sein Verteidiger sagte:

«Auch dieser Sachverhalt ist nicht zweifelsfrei erwiesen.»

Denn die beim Kontrollbesuch des Veterinäramts erstellte Fotodokumentation zeige lediglich einen Futtersack; dass dort eine Katze drin sein soll, sei nicht erkennbar. Für den Verteidiger ist die Beweislage daher dürftig. Es liege an der Staatsanwaltschaft, den Beweis für die Strafbarkeit des Beschuldigten zu erbringen.

Bereits erstinstanzlich wurde der Landwirt zu 35 Tagessätzen à 20 Franken bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Die bisherigen Kosten sind mit knapp 2000 Franken beziffert. Der Bauer sagte von sich, er lebe bescheiden und schaue gut zu den Tieren. Auf das Schlusswort verzichtete er, das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.