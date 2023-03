Schuss auf Schulhausplatz in Ebikon: Täter spricht von Unfall

Kantonsgericht Luzern Unfall oder Absicht? Ebikoner Balkonschütze steht erneut vor Gericht Ein Mann wollte mit dem Sturmgewehr zwei Pinkler erschrecken. Ein Schuss verletzte einen davon lebensbedrohlich. Für den Täter ein Unfall, für das Gericht versuchte vorsätzliche Tötung. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Mit Urteil vom 24. November 2021 wurde der Schütze vom Kriminalgericht Luzern wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Gefährdung des Lebens zu sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt. An der Verhandlung damals sagte der 39-jährige Schweizer, er sei zur Tatzeit, am 14. Juli 2017, gestresst gewesen und hätte viel Alkohol intus gehabt. Als sich dann zwei Männer auf dem nahen Schulhausplatz in Ebikon erleichterten, seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. Er habe sein Sturmgewehr geholt und damit die beiden Männer erschrecken wollen. Dass sich im Gewehr Munition befand, habe er nicht gewusst, es sei ein Unfall gewesen.

Nach dem Schuss folgte ein Schrei. Dann sei er mit dem Verbandskasten auf den Schulhausplatz geeilt und habe dem Verletzten Hilfe geleistet. Dessen Leben hätte an einem seidenen Faden gehangen, so der Staatsanwalt. Er forderte sieben Jahre Haft für den Mann. Die Verteidigung sprach von fahrlässiger Körperverletzung, einem Unfall und plädierte für 24 Monate bedingt. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.

Auf diesen Schulhausplatz in Ebikon kams zur Tragödie. Archiv: LZ

Am Dienstag wurde der Fall in zweiter Instanz am Kantonsgericht Luzern verhandelt. Der Täter sagte gleich zu Beginn, dass ihm die Tragödie sehr leid tue und er die Tat bereue. Das mochte das ebenfalls im Saal sitzende Opfer nicht hören und rief dem Beschuldigten zu: «Wo ich herkomme, redet man, bevor man schiesst!» Er wurde zurechtgewiesen. Bei der weiteren Befragung beteuerte der Beschuldigte immer wieder, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, um eine Verkettung unglücklicher Umstände. Er habe nie jemanden verletzen wollen, er habe bloss erschrecken wollen.

Der Richter fragte mehrmals nach, warum er denn die Waffe geladen habe. «Ja, das war eine Diskussion während der Traumabewältigung, das war ein Automatismus», antwortete der Beschuldigte. Er wiederholte, er sei damals alkoholisiert gewesen, hätte Stress und eine toxische Beziehung gehabt. Der Verteidiger spricht in seinem Plädoyer ebenfalls von einem Unfall. Sein Mandant bereue seine Tat zutiefst und hätte auch mehrmals versucht, zum Opfer Kontakt aufzunehmen, doch dieser hätte abgeblockt.

Sieben Jahre Haft gefordert

Der Opferanwalt bestätigt dies und sagt: «Es ist für ihn einfach noch zu früh für ein Gespräch.» Er zweifelt an der Reue des Täters. Dieser habe bewusst jeweils 10’000 Franken vor den Gerichtsterminen dem Opfer als Genugtuung gezahlt. Für ihn handelte der Täter willentlich und wissentlich und dafür sei er zu bestrafen. Aufgrund der verwerflichen Tat seien 20’000 Franken Genugtuung eh zu wenig, 50’000 müssten es sein. Das Opfer habe Todesangst ausgestanden. Es sei Glück, dass er noch lebe, er werde aber lebenslange Schäden davontragen, und nicht nur er, sondern seine ganze Familie leide.

Die vom Täter geäusserte Reue nahm ihm der Staatsanwalt nicht ab. Für ihn erfolgten die Handlungen an jenem 14. Juli 2017 bewusst: «Er zielte bewusst und gewollt und drückte wissentlich und willentlich ab.» Auch Stress im Job, Alkohol oder Kurzschlussreaktion liess er nicht gelten: «Er war nicht aufgeregt, er handelte kontrolliert.» Es bleibt beim Strafantrag von sieben Jahren. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

