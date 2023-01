David Roth gibt sich irrtümlicherweise als Mitte-Politiker aus

Kantonsratswahlen David Roth (SP) gibt sich irrtümlicherweise als Mitte-Politiker aus Kandidiert der SP-Präsident auf der Mitte-Liste? Nein, David Roth hat sich bloss vertippt. 26.01.2023, 18.03 Uhr

David Roth. Bild: LZ/Nadia Schärli

Wenn es einen Luzerner Politiker gibt, den man als waschechten SPler bezeichnen kann, dann ist es David Roth. Er ist seit der Jugend ein überzeugter Linker, war Präsident der Juso Schweiz und präsidiert heute die SP Kanton Luzern. Er betreibt eine pointiert linke Politik.

Ausgerechnet David Roth hat sich nun irrtümlicherweise als Mitte-Vertreter ausgegeben – und zwar in einem Eingabeformular unserer Zeitung, bei dem sich sämtliche 870 Kandidierenden für den Kantonsrat kurz vorstellen können. Dabei muss er wohl die falsche Partei angewählt haben.

Roth selber bestätigt das Versehen – und erklärt es auf Anfrage so: «Die Mitte ist mir leider immer noch nicht geläufig. Mit der Vatikan-Abstimmung ging ich eigentlich davon aus, dass bei einer Namensänderung wieder der alte Name ‹Katholisch-konservativ› zum Tragen kommt. Und da die SP eine Politik in der Mitte der Gesellschaft macht, habe ich mich da wohl verklickt. Aber nichtsdestotrotz wäre ich froh, wenn ich bei Sozialdemokratischen Partei kandidieren kann und damit einer Partei, deren Name seit 125 Jahren auf der Höhe der Zeit ist.»

Wie auch immer: Die Kirche ist inzwischen wieder im Dorf – und Roth auf unserer Liste dort, wo er hingehört: bei der SP. (rk)

