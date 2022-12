Luzern: Baby-Entführerin soll in Untersuchungshaft

Kantonsspital Luzern Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft für Baby-Entführerin Die Frau, die am Montag ein Baby aus der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals entführte, soll in Untersuchungshaft. 13.12.2022, 11.54 Uhr

Am Montag entführte eine Frau, die sich als Pflegefachkraft ausgab, ein drei Tage altes Baby. Nun soll sie in Untersuchungshaft, wie «PilatusToday» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone SDA berichtet. Die Frau werde am Dienstag befragt, wie ein Sprecher der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur sagte.

Die Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Robino Rich (Luzern, 12. Dezember 2020)

Dank umfangreicher Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin noch am selben Tag an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt. Das Kind habe sich bei der Frau befunden und sei von der Polizei wohlauf zu den Eltern ins Spital zurückgebracht worden. Dort wurden auch die Eltern betreut. (pl)