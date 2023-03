Kapellbrücke Wucherndes Moos bedroht das Luzerner Wahrzeichen Die Kapellbrücke gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Schweiz. Derzeit wuchert auf ihrem Dach auffällig viel Moos – das gefährdet im schlimmsten Fall die Statik der Brücke. Martin Messmer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 12.09 Uhr

Das Dach der Kapellbrücke ist derzeit stellenweise fast flächendeckend mit grünem Moos bedeckt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 22. 3. 2023)

Das grüne Moos verleiht der Kapellbrücke in Luzern zwar Patina, genau wie die Holzwände, welche durch die Sonneneinstrahlung eine zunehmend dunklere Färbung erhalten. Doch im Gegensatz zu dem dunklen Holz sind die begrünten Ziegel für die Brücke als Gesamtes ein gefährliches Problem: «Die Ziegel werden mit der Zeit durchnässt, weil sie nicht mehr austrocknen können, und dadurch kann das Unterdach als Holz permanent feucht bleiben. Die Folge können Pilzbefall im Holz sein, was die Dachkonstruktion und die Statik der Brücke gefährdet», erklärt Markus Sigrist auf Anfrage; er ist beim städtischen Tiefbauamt für die Kapellbrücke zuständig.

Feuchte Holzschindel unterhalb der Ziegel müssen laufend ersetzt werden

Zuletzt aufwendig saniert werden musste das Dach der Kapellbrücke im Herbst 2015, erstmals seit dem Brückenbrand 1993. Rund alle 15 Jahre müsse ein Biberschwanzziegeldach wie jenes der Kapellbrücke umgedeckt werden, so Sigrist; etwa im Jahr 2030 also wird das Dach der Brücke das nächste Mal komplett saniert. 2015 wurde jeder Ziegel entfernt, gereinigt und bei Bedarf ersetzt. Die Holzschindel zwischen den Ziegeln und schadhafte Holzteile der Tragkonstruktion wurden ersetzt. Natürlich wird das Brückendach aber laufend unterhalten vom Tiefbauamt, «zum Beispiel ersetzen wir regelmässig Holzschindel unter den Ziegeln, die mit der Zeit grau werden können oder Risse aufweisen», sagt Sigrist.

Mit Moos überwuchert: Die Luzerner Kapellbrücke. Bild: Urs Gutfleisch (21. 2. 2023)

«Am einfachsten wäre natürlich, Chemie auf das Dach zu spritzen»

Das Dach von Moos zu befreien, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. «Am einfachsten wäre natürlich, wenn man Chemie auf das Dach spritzen würde. Aber im Umfeld von einem Gewässer wie bei der Kapellbrücke wäre das viel zu heikel.» Also muss das Moos manuell entfernt werden. «Aber dafür braucht es ein Gerüst. Und für ein Gerüst braucht es eine Baubewilligung. Auch braucht es Abstimmungen mit dem Gewässerschutz. Das ist also immer eine Riesengeschichte», erklärt Sigrist. Genau aus diesem Grund habe man auch kürzlich bei der Spreuerbrücke, der kleine Schwester der Kapellbrücke, die Gelegenheit genutzt, gleich auch einen Teil des Daches vom Moos zu befreien, als diese wegen einer umfassenden Sanierung an der Holzkonstruktion sowieso eingerüstet werden musste.

Vogelkot begünstigt Mooswachstum

Doch das Moos wird wieder zurückkommen beziehungsweise sich weiter ausbreiten, wie derzeit auf der Kapellbrücke sichtbar. Wind trage Sporen auf die Ziegel, «und Moos und Flechten wachsen auf allen mineralischen Untergründen. Vogelkot kann das noch begünstigen». Je weniger steil ein Ziegeldach sei, desto eher könne dort Moos gedeihen; bei steileren Dächern könne Regen die Sporen eher wegwaschen. Genau aus diesem Grund hat es auch auf dem viel steileren Ziegeldach des Wasserturms viel weniger Moos auf dem Dach der Kapellbrücke.

An der Kapellbrücke ist übrigens kaum mehr Originalmaterial aus dem 14. Jahrhundert vorhanden, und das hat nicht nur mit dem Brand von 1993 zu tun, welche die Brücke zu weiten Teilen zerstörte. Sie wurde von Anfang an in einer Art Baukastensystem erstellt, und etwa alle acht Jahrzehnte wurde sie neu gepfählt und wieder aufgebaut. Zuletzt wurden im Januar 2022 morsche Pfähle ersetzt.

Distillerie zieht von der Kapellbrücke in die Altstadt, Souvenir-Shop kehrt in den Wasserturm zurück Die Distillerie Studer schliesst ihren Popup-Store auf der Kapellbrücke nach rund zwei Jahren, so wie dies geplant war, teilte das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag mit. Am 1. April eröffnet die Distillerie einen neuen Laden in der Gerbergasse 9 in der Luzerner Altstadt. Seit 1883 brennt die Distillerie Studer Spirituosen in Escholzmatt. Vor der Distillerie befand sich im Laden im Wasserturm jahrelang ein Souvenirshop, wo man Sackmesser, Uhren oder Postkarten kaufen konnte. Eigentümer des Ladens ist Mischa Palmers. Auf Anfrage erklärte er, dass dort nun wieder ein Souvenirshop öffnen wird, zirka Mitte April könne man dort wieder einkaufen. «Als Highlight im Sortiment werden wir auch ein paar Produkte der Distillerie im Angebot haben. Ansonsten sind wir spezialisiert auf in der Schweiz hergestellte Souvenirs, das ist unser Alleinstellungsmerkmal», sagt Palmers. Zielgruppe seien wie früher vor allem ausländische Gäste, Palmers rechnet damit, dass die Touristen aus den ausländischen Märkten ausser aus China wieder vermehrt nach Luzern kommen. Der Souvenirshop im Wasserturm werde fünf Mitarbeitende beschäftigen und sieben Tage die Woche geöffnet sein. Er hat eine lange Geschichte, und beim Einzug des Pop-up-Stores im Mail 2021 sagte Palmers: «Wir sind mit über 150 Jahren der wohl älteste Souvenirshop der Schweiz.» (mme)

