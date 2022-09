Jubiläum in Horw Raus aus der Hotelgarage: Vor 60 Jahren erhielt Kastanienbaum endlich eine richtige Kirche Die Bruderklausenkirche feiert ihr 60-Jähriges. Ein Blick zurück – und in die Zukunft, denn es steht ein wichtiges Vorhaben an. Roman Hodel Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.09 Uhr

Der frei stehende, weiss gestrichene, offene Glockenturm mit dem markanten Kreuz obendrauf markiert von weitem den Standort der katholischen Bruderklausenkirche im Horwer Ortsteil Kastanienbaum.

Die Bruderklausenkirche mit dem frei stehenden Glockenturm. Bild: Manuela Jans-Koch (Kastanienbaum, 23. September 2022)

Daneben steht das Gotteshaus, ein schlichter Massivbau mit Satteldach. Drinnen finden im Erdgeschoss auf hellen Holzbänken 320 Gläubige Platz. Ins Auge stechen ein sechs Meter hohes, schmiedeisernes Kreuz im Altarraum und vier farbige, von Eduard Renggli gestaltete Fenster in der Südwand. Der Luzerner Glasmaler hat Bruder Klaus, dem die Kirche geweiht ist, in Bildern dargestellt – als Seher, Büsser, Asket, Staatsmann. Im Untergeschoss befindet sich der von Vereinen rege genutzte Saal.

Eines der Fenster, das vom Künstler Eduard Renggli gestaltet wurde. Bild: Manuela Jans-Koch (Kastanienbaum, 23. September 2022)

Eine Notkapelle gegen akuten Platzmangel

Seit 60 Jahren präsentiert sich das Ensemble nahezu unverändert. Gross war die Freude 1962 im Quartier, als Bischof Franziskus von Streng die Kirche einweihte. 25 Jahre zuvor, 1937, war die Idee einer Filialkirche im Seegebiet aufgekommen, wie einem Bericht im Magazin «Kathy» der katholischen Kirche Horw zu entnehmen ist.

Zwar hatte man eben erst die Pfarrkirche St.Katharina auf 750 Sitzplätze vergrössert, doch das reichte nicht aus. Als Notkapelle diente ab 1941 eine ausgebaute Autogarage des Hotels Kastanienbaum – vom Hotelier kostenlos zur Verfügung gestellt. Ursprünglich war dieser Betsaal als Provisorium für drei Jahre gedacht – es sollten über 20 daraus werden.

Wiederum der Hotelier sorgte dafür, dass die Kirchgemeinde bereits 1946 im Gebiet Mattli, dem heutigen Standort, Land erwerben konnte. Sechs Jahre später schrieb sie einen Wettbewerb unter den in Horw wohnhaften katholischen Architekten zur Errichtung einer Kapelle aus. Von den fünf eingereichten Entwürfen überzeugte jener von Arnold Buholzer am meisten. Der Bau indes verzögerte sich. So musste die Kirchgemeinde zuerst für eine Notkapelle im Biregg-Quartier sorgen, das viel schneller wuchs als Kastanienbaum. Zudem gab es Stimmen, die den Kirchenbau aufgrund der baulichen Quartierentwicklung lieber an der Seestrasse gesehen hätten. Nach heftigen Diskussionen und gegenseitigen Aussprachen gab die Kirchgemeinde 1960 dann grünes Licht für den Bau.

Die Bruderklausenkirche 1962 kurz vor der Fertigstellung – noch hängen keine Glocken im Turm. Bild: PD/römisch-katholische Kirche Horw

Die Kirche ist auch ein Quartierzentrum

Zusammen mit der benachbarten Schulanlage bildet die Kirche bis heute das Zentrum der Quartiere Kastanienbaum und St.Niklausen. «Es ist ein zentraler Begegnungsort und darum für die Einwohnerinnen und Einwohner so wichtig», sagt Benedikt Wey, Pastoralraumpfarrer von Horw.

Pastoralraumpfarrer Benedikt Wey in der Bruderklausenkirche. Bild: Manuela Jans-Koch (Kastanienbaum, 23. September 2022)

Wenn in den nächsten Jahren die Sanierung ansteht, will die Kirchgemeinde deshalb vorab genau hinhören: Welche Bedürfnisse haben die Bevölkerung, die Vereine, das Gewerbe und die Gemeinde an das Kirchenzentrum? Und welche Partnerschaften können mit den künftigen Nutzenden eingegangen werden? Gesetzt ist für Wey die Kirche als spiritueller Ort. Darüber hinaus seien auch andere Nutzungen denkbar:

«Wichtig dabei ist, dass das Kirchenzentrum ein Ort der Begegnung und des gelebten Glaubens bleibt, wo Gemeinschaft und Austausch gepflegt werden können.»

Hinweis: 60-Jahre-Festgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr. Danach Apéro, Musik und Spiele.

