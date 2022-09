Kastanienbaum Horwer Halbinsel: Bauherr von Luxuswohnungen gewinnt Parkplatz-Streit Im geplanten Sonnhalde-Park dürfen 49 Parkplätze gebaut werden, sagt das Bundesgericht. Julian Spörri Jetzt kommentieren 14.09.2022, 12.00 Uhr

Der Sonnhalde-Park in Kastanienbaum verspricht Aussicht auf den Vierwaldstättersee. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 13. November 2019)

Wie viele Parkplätze dürfen bei der geplanten Überbauung Sonnhalde-Park in Kastanienbaum gebaut werden? 49 oder nur 35? Diese Frage ist keineswegs banal – blockiert sie doch den Baustart für die Horwer Neubausiedlung mit 21 luxuriösen Eigentumswohnungen in sieben Häusern schon seit Jahren. Bereits mehrfach mussten sich die Gerichte mit dem Fall befassen.

Zuletzt hiess das Luzerner Kantonsgericht im Januar 2021 die Beschwerde eines Nachbarn gut. Es hob die Baubewilligung der Gemeinde Horw auf, die den Bau von insgesamt 49 Parkplätzen – je zwei pro Wohnung plus sieben für Gäste – erlaubt hatte. Das Kantonsgericht kam demgegenüber zum Schluss, dass maximal 35 Parkplätze bewilligt werden dürfen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sich unmittelbar neben dem Baugrundstück eine Bushaltestelle befinde.

Autonomie der Gemeinde verletzt

Der Krienser Architekt Patrick Müller, der Bauherr des Sonnhalde-Parks ist, wollte sich mit dem kantonsgerichtlichen Entscheid nicht abfinden. Er wandte sich mit einer Beschwerde ans Bundesgericht, die auch vom Horwer Gemeinderat unterstützt wurde.

Der Bauherr kritisierte in seiner Beschwerde unter anderem, dass die Vorinstanz die Entscheidungsfreiheit der Gemeinde verletzt habe. Diese Kritik heissen die drei Bundesrichter aus Lausanne nun gut. Sie verweisen zunächst darauf, dass das kantonale Recht die Festlegung der bei einem Bauvorhaben erlaubten Parkplätze ausdrücklich den Gemeinden überlasse. Im vorliegenden Fall komme darum das im Jahr 1988 erlassene und mittlerweile ersetzte kommunale Parkplatzreglement zur Anwendung. Dieses legt basierend auf der Geschossfläche einen Normbedarf für die Parkplatzzahl fest – für den Sonnhalde-Park beträgt dieser 24.

So soll die Siedlung mit 21 Wohnungen dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Laut Reglement darf der Gemeinderat jedoch darüber hinaus «je nach Erschliessungsgrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Nutzungsart und Lage der Baute» mehr Abstellplätze für Fahrzeuge erlauben. Genau auf diesen Passus berief sich die Horwer Exekutive denn auch bei der Erteilung der Bewilligung für insgesamt 49 Parkplätze. Sie begründete die Abweichung vom Normbedarf unter anderem mit Blick auf die periphere Lage der Überbauung und die grosszügigen Wohnungen.

Happige Kosten für unterlegenen Nachbarn

Mit seinem Entscheid habe der Gemeinderat lediglich seinen Ermessensspielraum ausgenutzt, urteilt nun das Bundesgericht. Dies gelte selbst dann, wenn man mit der Vorinstanz von einer guten Erschliessung der Überbauung mit dem öffentlichen Verkehr ausgehe. Somit habe der Entscheid des Kantonsgerichts die Gemeindeautonomie verletzt.

Als Folge davon wird die Beschwerde des Bauherrn in diesem Punkt gutgeheissen und der Fall zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Der unterlegene Nachbar muss sowohl die Gerichtskosten von 4000 Franken übernehmen als auch den obsiegenden Bauherrn mit einem Betrag in derselben Höhe entschädigen.

Hinweis: Urteil 1C/113_2021

