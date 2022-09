Stadt Heisser Sommer macht Hoffnung: Gibts 2022 Bananen aus Luzern? Die 30-jährige Bananenstaude in Katalin Dreyers Garten in der Stadt Luzern trägt erst zum zweiten Mal Früchte. Ob diese ausreifen, ist allerdings noch ungewiss. Roman Hodel Jetzt kommentieren 04.09.2022, 11.00 Uhr

Bananenstauden sieht man da und dort in Privatgärten in der Stadt Luzern. Oft handelt es sich um zwei bis drei Meter hohe Exemplare. Jene im Garten von Katalin und Kurt Dreyer im Wesemlin-Quartier hingegen misst dieses Jahr stolze fast sechs Meter. «So gross war sie in den gut 30 Jahren, seit wir sie haben, noch nie», sagt Katalin Dreyer.

Katalin Dreyer inmitten ihrer prächtigen Bananenstaude. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. August 2022)

Die Grösse ist nicht das einzig Bemerkenswerte: Die Staude trägt erst noch Früchte, erst zum zweiten Mal überhaupt. Katalin Dreyer zeigt die Blüte und den Fruchtstand: Zu sehen sind mindestens zwei Dutzend grüne, je etwa drei bis vier Zentimeter lange Bananen. Katalin Dreyer sagt:

«Dass die Bananen schon so gross sind, ist einfach fantastisch.»

Beim ersten Mal 2018 seien die Früchte erst Ende Sommer gekommen und hätten, weil es alsbald herbstlich geworden sei, nicht mehr ausreifen können. Diesmal stellte das Ehepaar die Fruchtbildung bereits um den 4. August herum fest.

Allerdings: Ob die Früchte zur Essreife gelangen, ist auch dieses Mal offen. Hierfür müssten die Temperaturen weiterhin sommerlich bleiben. Zumal sich Katalin Dreyer auch nicht 100 Prozent sicher ist, ob es sich bei ihrer Staude überhaupt um eine essbare Bananensorte handelt. Deshalb antwortet sie auf die Frage, ob sie die Zutaten für den Bananensplit schon bereitgestellt habe, mit einem Lachen: «Nein, das noch nicht.»

Auf diesem Bild sind die Früchte bereits gut erkennbar. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. August 2022)

Es gibt laut Internet-Pflanzenratgebern Dutzende Sorten von Bananenpflanzen, aber nur wenige Arten sind zum Verzehr geeignet. Und selbst wenn in hiesigen Gärten Stauden mit essbaren Früchten wachsen, so reifen diese wegen des Klimas gar nicht aus. Dafür dürfte selbst ein langer, heisser und trockener Sommer wie jetzt nicht reichen. Für das Ehepaar Dreyer ist dies auch nicht entscheidend. Sie erfreuen sich generell an der Staude, hegen und pflegen diese seit drei Jahrzehnten mit Hingabe.

Grosses Ding: Die Bananenstaude der Dreyers. Bild: PD/Dreyer

Das sagt die Umweltberatung zu Bananenstauden

Wie sinnvoll sind Bananenstauden in Luzerner Gärten? «Da es sich um eine tropische Pflanze handelt, ist sie für einheimische Tiere wie Käfer und Schmetterlinge nicht wertvoll», sagt Marie-Louise Kieffer, Beraterin bei der Umweltberatung Luzern. Im Gegensatz etwa zu Hanfpalmen sei es aber bislang keine invasive Pflanze. Also keine, die sich unkontrolliert vermehre, einheimische Arten verdränge und damit Probleme verursache.

Kieffer mahnt dennoch zur Vorsicht: «Exotische Pflanzen sollte man immer im Auge behalten.» Dabei gehe es nicht nur um die Rücksicht gegenüber der Natur, sondern auch gegenüber Nachbarn. Als Beispiel nennt sie den Bambus, der wegen seines enormen Wachstums schon öfter zu nachbarschaftsrechtlichen Streitereien geführt habe. Die Umweltberatung Luzern empfiehlt grundsätzlich, im Garten möglichst viele einheimische Pflanzen zu setzen. Beispielsweise einheimische Wildsträucher, die aktuell in vielen Gemeinden gratis abgegeben werden. Kieffer sagt:

«Dazwischen hat es aber durchaus Platz für ein Lieblingsgewächs wie etwa eine Bananenstaude.»

Ungeachtet dessen, ob das Ehepaar Dreyer seine Bananen essen kann oder nicht - es wird seine Staude im Herbst wie gewohnt auf zirka einen Meter zurückschneiden. Damit die Pflanze im nächsten Frühling erneut in die Höhe schiessen kann - und den beiden wieder viel Freude bereiten wird.

Kostenlose Beratung für alle Luzernerinnen und Luzerner Die Umweltberatung Luzern bietet gratis Beratung für die Bevölkerung im Kanton Luzern zu den Themen Bauen und Energie, Fördergelder, Biodiversität, Naturgarten, Schädlinge, Abfall, Konsum usw. Telefon 041 412 32 32 oder info@umweltberatung.ch. Link zur Wildsträucher-Aktion.

