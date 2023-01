Schüür Luzern «Ich bin mega dankbar» – Ruswilerin Losus Reynosos gewinnt Kick Ass Award 2022 Die junge Künstlerin kann mit ihrem Song «Flowers» das Voting für sich entscheiden. Der Toro Embolado für den «Fauxpas des Jahres» geht an Radio Energy. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 13.01.2023, 00.01 Uhr

Es ist ein skurriles Bild, das sich den Besuchenden des Kick Ass Awards 2022 im Konzerthaus Schüür am Donnerstagabend präsentiert: Ilayda, ein Voice-Assistent von Microsoft, übernimmt mit verzerrter Roboterstimme die Anmoderation des Events. In Wahrheit steckt dahinter Ilayda Zeyrek, Leiterin Programm und Redaktion von Radio 3fach. Zudem hängen überall alte CDs an den Decken und der Background-Sound beim Start der Show erinnert an Videospiele aus den frühen 1990er Jahren.

Die grosse Mehrheit des jungen Publikums kennt Letzteres wohl eher vom Hörensagen. Es sind «digital natives»; Personen, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Die Deko ist Programm, denn der diesjährige Kick Ass Award steht im Zeichen der digitalen Welt. Durch den Abend führt das neue Moderationsduo Anja Bieri und Noah Sigrist, passend gekleidet in futuristischen Kostümen. Beide moderieren bei Radio 3fach und erweisen sich auf der Bühne als trinkfest - es gibt ständig Shots zum Vernichten.

Das Moderations-Duo sorgte für Begeisterung in der Schüür Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Januar 2023)

Vor dem Bedanken singt sie zuerst ihren Sieger-Song

Losus Reynoso, eine junge Schweizer Musikerin aus Ruswil, gewinnt mit ihren Song «Flowers» den Kick Ass Award 2022 für den besten Luzerner Song. Das Abstimmungsverfahren funktioniert gleich wie immer: Die eine Hälfte der Stimmen machen die Online-Votings aus, die andere diejenigen Stimmen, welche sich die Nominierten gegenseitig gaben.

Der grosse Moment um 22.20 Uhr: Kick-Ass-Award-Gewinnerin Losus Reynosos (Dritte von links) nimmt den Preis entgegen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Januar 2023)

Mit ihrem smoothen Track vermag Reynoso sowohl die Teilnehmenden des Online-Votings als auch ihre musikalische Konkurrenz am meisten zu überzeugen. Somit geht der legendäre Eisbär-Wanderpokal «Knut» nun in ihre Hände über. «Ich bin mega dankbar, dass ihr für mich gevotet habt», sagt die sichtlich gerührte Gewinnerin, nachdem sie ihren Song live zum Besten gegeben hat. Danach kündigt sie noch ihr neues Album für 2023 an.

Insgesamt waren 16 Künstler und Künstlerinnen aus der Region Luzern für den Kick Ass Award 2022 nominiert – 9 weniger als an der letztjährigen Ausgabe. Auch das Preisgeld für den besten Luzerner Song ist mit 3333 Franken etwas niedriger als vor einem Jahr mit 4000.

Als erstes hat Kick-Ass-Award-Gewinnerin Losus Reynosos in der Schüür ihren Siegersong zum Besten gegeben. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Januar 2023)

Was am diesjährigen Kick Ass Award jedoch gleich bleibt: Auch die Zweit- und Drittplatzierten erhalten ein Preisgeld. Auf dem 2. Platz rangiert die Luzernerin Lea Mathis aka Pet Owner mit ihrem Song «Hysterical» – sie gewinnt 2000 Franken. Pet Owner konnte den Preis aufgrund eines Konzertauftritts nicht persönlich abholen.

Der 3. Platz für den besten Luzerner Song, der mit einem Preisgeld von 1000 Franken prämiert ist, geht an die Willisauer M$G mit ihrem Song «25 Stotz»:

Pet Owner durfte sich gleich doppelt freuen: Ihr Album «Natural Behaviour» schaffte es mit Platz zwei auf das Podest der besten Alben 2022. Die junge Luzernerin Julia Häller aka Chewlie hat diese Kategorie mit ihrem Album «Creature» für sich entschieden. Sie gewinnt neben dem Award zudem ein Preisgeld in der Höhe von 2333 Franken. Überreicht wird ihr dieser von Musiker Boni Koller (Schtärneföifi/Baby Jail),

Erstmals besten Luzerner DJ prämiert

Ein Novum gibt's am Kick Ass Award 2022: Erstmals wird mit dem «Teknorama» der beste Luzerner DJ prämiert. Besonders dabei ist, dass der Gewinner während der Awardshow mittels Publikum-Voting gewählt wird. Das Publikum zeichnete den DJ «GXRD» mit dem «Teknorama» aus. Er erhält ein Preisgeld im Wert von 333 Franken - sowie einen DJ-Slot am Jubiläumsfestival von Radio 3fach im Oktober 2023.

Der berüchtigte Toro Embolado Award, mit welchem Radio 3fach jeweils den «Fauxpas des Jahres» auszeichnet, geht schliesslich an Radio Energy Luzern. Denn es musste wegen des unfertigen Studiobaus die ersten Wochen aus einem Hotelzimmer im Schweizerhof senden.

Der Präsident des Luzerner Grossstadtrats, Christian Hochstrasser, liess sich den Kick Ass Award nicht entgehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 12. Januar 2023)

