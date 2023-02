Kita Globegarden plant Standort am Alpenquai Luzern

Kinderbetreuung Kita-Kette Globegarden will an den Luzerner Alpenquai expandieren Die Zürcher Kita-Kette Globegarden plant in einem Bürohaus am Alpenquai ihren zweiten Luzerner Standort. Das entsprechende Baugesuch liegt derzeit öffentlich auf. 03.02.2023, 18.33 Uhr

Über 60 Standorte listet die Website der Kindertagesstätten-Kette Globegarden auf. Die meisten in der Stadt und Region Zürich, wo sich auch deren Hauptsitz befindet. Fünf Mal ist sie auch im Raum Zug präsent. In Luzern ist Globegarden seit geraumer Zeit an der Schützenstrasse im Bruch-Quartier vertreten, durch die Übernahme der Kita Zipfelmütze. Und nun soll ein zweiter Standort hinzukommen: Im Erdgeschoss des Bürogebäudes Alpenquai 28b soll eine Erdgeschossfläche in eine Kindertagesstätte umgenutzt werden. Dies ist einem Baugesuch zu entnehmen, das aktuell bei der Stadt Luzern öffentlich aufliegt.