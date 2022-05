Kinderuniversität Uni Luzern gewährt Primarschulkindern einen Einblick in das Studierendenleben Gut 200 Kinder gehen freitagnachmittags an die Uni statt ins Wochenende. Dort bringen ihnen Dozierende der Universität Luzern etwa näher, wie sie selber einen Beitrag dazu leisten können, um Kinderarbeit zu minimieren. Miriam Abt 27.05.2022, 05.00 Uhr

Die Eingangshalle der Universität Luzern ist gefüllt mit Primarschülerinnen und -schülern sowie einigen verwirrt dreinschauenden Studierenden. «Willst du auch mal zur Uni?», wird im Gang angeregt diskutiert. Anlässlich der dreizehnten Vorlesungsreihe der Kinderuni Luzern haben sich rund 200 Primarschulkinder der vierten bis sechsten Klasse im Hauptgebäude an der Frohburgstrasse versammelt.

Punkte statt Credits, Sirup statt Kaffee

Wenn die Pandemie gerade nicht im Weg steht, bietet die Universität Luzern den Primarschülerinnen und -schülern jeweils einmal im Jahr die Möglichkeit, Uniluft zu schnuppern. Nach einer zweijährigen Zwangspause war es diesen Monat wieder so weit: An vier Freitagnachmittagen gewähren unterschiedliche Dozierende einen Einblick in ihr Fachgebiet. Auf dem Stundenplan stehen Medizin, Recht, Ethik und Ethnologie.

Kinder verfolgen die Vorlesung zum Thema Kinderrechte Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

An der Kinderuniversität werden keine Credits vergeben, dafür gibt es hier für die Teilnahme einen farbigen Punkt auf der «Studilegi». Diese strecken die Kinder vor dem Einlass ganz motiviert hin, schliesslich gibt es am Ende der Vorlesungsreihe ein Diplom für alle, die sämtliche Vorlesungen besucht haben. Eine kurze Sirup-Stärkung später stürmen die Wissensdurstigen in den Hörsaal 1, als gäbe es etwas gratis – und die Eltern müssen draussen bleiben.

Einblick in die Kinderrechte

Die dritte Vorlesung führt in die Welt der Ethik und wird gehalten von dem Theologen Peter Kirchschläger – «also wie Kirche und dann beispielsweise ein Tennisschläger», wie er seinen Namen erklärt. Anhand von anschaulichen Beispielen bringt er den Jung-Studierenden bei, was Kinderrechte sind und welche Verantwortung mit ihnen einhergehen.

In der dritten Vorlesung des «Semesters» brachte Peter Kirchschläger den Teilnehmenden die Kinderrechte näher. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

«Weiss denn jemand, was Kinderrechte sind?», fragt er in die Runde und zahlreiche Hände schnellen in die Höhe. Kirchschläger thematisiert etwa das Recht auf Schutz und Bildung und betont, dass jedes Kind auch die Rechte der anderen Kinder zu respektieren hat. Besonders diskutiert wird zudem die Problematik der Kinderarbeit. Der Dozent gibt den Kindern etwa auf den Weg, beim Kauf von Kleidung auf faire Arbeitsbedingungen zu achten.

Die potenziell zukünftigen Studis zeigen Interesse, machen angeregt Notizen und stellen Fragen. So vergehen die 45 Minuten wie im Flug, überzogen wird aber nicht. Um Punkt 17 Uhr flitzen die Kinder so schnell wieder aus dem Raum, wie sie gekommen sind.

Die Jung-Studierenden hören aufmerksam zu und machen sich Notizen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20 Mai 2022)

Zumindest die meisten: Nach der Vorlesung bildet sich um den Dozenten eine kleine Menschentraube. Einigen der Kinder hat die Lektion nicht ganz ausgereicht, sie wollen noch mehr Informationen.

Komplexe Themen in Kindersprache

Der Theologe Peter G. Kirchschläger während seiner Vorlesung über die Kinderrechte. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20 Mai 2022)

Kirchschläger hat selber zwei kleine Kinder und dadurch Übung damit, komplexe Themen kindertauglich zu erklären. Er wiederholt seine Aussagen häufig und verwendet dabei Synonyme, um den Zuhörenden jeden Alters die Chance zu geben, das Gesagte aufzunehmen. Für ihn sei es immer wieder spannend, zu erfahren, welche Rückfragen von den Kindern kommen.

An seiner Vorlesung lässt sich beobachten, wie viele Zusammenhänge die jungen Teilnehmenden bereits erfassen: «Aber wenn wir die T-Shirts nicht mehr kaufen, dann kriegen die Kinder ja überhaupt kein Geld mehr?», ist der Auslöser für eine tiefer gehende Erklärung der Kinderarbeitsproblematik. «Die Folien hätte es eigentlich gar nicht gebraucht», so Kirchschläger – alleine die Fragen der Kinder hätten wohl die Lektion ausfüllen können.

Das Angebot spricht sich herum

Die Kinderuni wird jeweils bei den Primarschulen des ganzen Kantons Luzern beworben. «Und natürlich spricht sich das Angebot bei den Kindern und Eltern herum», so Unisprecher Lukas Portmann.

Auch der Viertklässler Dario wurde durch Bekannte auf das Angebot aufmerksam gemacht. Nach der Vorlesung steht er noch im Gang und studiert das Tagesprogramm der Uni. «Es war speziell, im Vorlesungssaal zu sitzen», bilanziert er. Ob er selber eines Tages die Universität besuchen will, weiss er noch nicht genau. Jedenfalls will er künftig an seine Mitmenschen herantragen, welche Rechte und Verantwortungen Kinder haben.

Auch Fragenstellen war erwünscht. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20 Mai 2022)