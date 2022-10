Kinoprojekt Zusammengewürfelte Crew dreht einen Wikingerfilm nach Luzerner Art In den Wäldern und Schlössern rund um Luzern haben vier Freunde einen Film realisiert. In drei Jahren ist der 108-minütige Streifen «Nebel aus dem Norden» entstanden. Bald ist Premiere im Kino Pathé. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 12.10.2022, 15.55 Uhr

Filmszene mit Mélanie Gasser, Jan Emanuel Harry, Timotheus Widmer und Alisa Herren (von links). Bild: Pd

Auf einer Lichtung im Hasliwald, beim Schloss Altishofen oder abseits von Pfaden am Pilatus ist es in den letzten drei Jahren hin und wieder zu unheimlichen Begegnungen gekommen. Manch ein Wanderer oder eine Joggerin wähnte sich wohl auf einer Zeitreise, als ihnen aus dem Nichts eine Horde mit Fellen bekleideter Wikinger gegenüber stand. Ähnlich erging es den wilden Leuten aus dem Norden, wie Jan Emanuel Harry versichert. Er war einer von ihnen.

Der 26-jährige Luzerner hat zusammen mit seiner Schwester Annika Sarah Harry, Julia Scheele, Timotheus Widmer und einer «inspirierten Gruppe» 2019 einen Filmverein gegründet und das Kinoprojekt «Inkognito – Nebel aus dem Norden» in Angriff genommen. Die Harry-Geschwister schrieben die Geschichte des 108-minütigen Wikingerfilms, der im Frankenreich spielt. Gedreht wurde nicht in der Ferne, sondern wie eingangs angedeutet, in der Region Luzern.

Niemand war sich zu schade, auf den nassen Waldboden zu werfen

Den Hintergrund dazu erzählte uns Harry bei einem Treffen im Bourbaki in Luzern. Die Dreharbeiten, insgesamt waren mehr als 100 Leute beteiligt, sind zwar abgeschlossen, der Mann hat sich beim Erzählen gedanklich aber immer wieder zurück ans Filmset begeben.

«Es war verrückt, wie sich bei der Produktion alle Beteiligten ins Zeug legten. Niemand war sich für irgendetwas zu schade. Ob sich bei Kälte und Nässe auf den Waldboden zu werfen oder in einer Hütte bei grosser Hitze am Feuer zu sitzen. Was das Drehbuch vorsah, wurde umgesetzt», schwärmte Harry, der die Rolle des Eskil Gunnarsson spielte. Allgemein sind die Rollen der teils wahrhaftig historischen Persönlichkeiten von Motivierten jeden Alters aus verschiedensten Hintergründen besetzt.

Der Verein Chiffchaff Productions bestand nämlich zu Beginn aus Laienschauspielern und konnte mit «Inkognito – Nebel aus dem Norden» semi- und professionelle Filmschaffende dazu begeistern, mitzuwirken. Durch das stark begrenzte Budget war die Produktion eine Herkulesaufgabe und so wurden Kleider für Kostüme recyclet oder anderweitig organisiert, Props selbst hergestellt oder ausgeliehen und am wichtigsten, Zeit und Herzblut von sehr vielen hilfsbereiten Freiwilligen investiert.

Ausschnitte des Films «Inkognito». Quelle: youtube

Den Anspruch an detailgetreue historische Kostüme verfolgte man nicht zu sehr. Damit kann Harry, der Religionswissenschaft und Geschichte studiert, leben. «Wir haben die Gewänder so nachbearbeitet, sodass sie optisch etwas hergeben. Zudem hat uns die Zunft zu Safran die Uniformen für die Soldaten der Franken zur Verfügung gestellt. Für das Laienprojekt haben wir unser Bestes gegeben und wir sind auf das Resultat stolz», betont er.

Das betrifft nicht nur die Bildaufnahmen, sondern auch die Filmmusik, welche Annika Harry komponierte.

Erinnerung an die Filmtrilogie «Herr der Ringe»

Die Idee eines Wikingerfilms entstand aus dem Interesse an den Leuten aus dem Norden und weil einige im Team Fans der Fernsehserie «Vikings» oder «Herr der Ringe» sind.

Das ist im Trailer und anhand der auf der Website chiffchaff-productions.ch beschriebenen Szene ersichtlich: «Auf einem versteckten Pfad marschieren neun zwielichtige Gestalten von Norden her in das stark bewachte Frankenreich.» Dies erinnert tatsächlich stark an den ersten Teil der «Herr-der-Ringe»-Filmtrilogie «Die Gefährten», wo neun Charaktere zu einer Mission aufbrechen und der mit Landschaftsbildern glänzt.

Ein Filmset auf einer Waldlichtung in der Region Luzern. Bild: Pd

Natürlich ist der Vergleich mit der Produktion aus Neuseeland weit hergeholt, doch auch die Regionen im Kanton Luzern werden in «Inkognito» in einem guten Licht dargestellt.

Beginn der Planung war im Sommer 2019. Die meisten Innenszenen konnten noch vor den Coronamassnahmen abgeschlossen werden. Insgesamt wurde an 33 Tagen gedreht. Mehr als 13 Terabyte Material galt es zu sichten und über 1500-mal wurde «Action» und «Cut» gerufen. Die 73 Statisten wurden via Mund-zu-Mund-Propaganda oder auf sozialen Netzwerken gefunden.

Für die Kampfszenen war Harry verantwortlich. Das Know-how holte er sich vor allem aus Videos. Die Schwerter der Wikinger aus Metall wurden im Duell durch Schaumstoffklingen ersetzt. Er sagt lachend:

«Seit dem Projekt sehe ich Kinofilme mit anderen Augen. Und ich finde es cool, wie im Kino geschummelt wird.»

Ein Schiff gibt es in diesem Wikingerfilm übrigens nicht. Das hätte das Budget gesprengt. Doch so viel schummeln lag auch nicht drin. Nun geht es in die Kinos.

Für vier Vorstellungen hat der Filmverein das «Pathé» in Ebikon gemietet. Weltpremiere ist am 28. Oktober. Weitere Vorstellungen: 29. Oktober sowie 4. und 6. November. Altersfreigabe ab 16 Jahren. Tickets auf chiffchaff-productions.ch.

