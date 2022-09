Klima- und Energiestrategie Stadt Luzern Luzern auf dem Weg zu «Null CO2»? Das sind die wichtigsten Argumente dafür und dagegen Am 25. September stimmt die Stadt Luzern über die Klima- und Energiestrategie ab. Raphaela Meyenberg (SP), Marco Baumann (FDP) und Patrick Zibung (SVP) haben ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Robert Knobel Jetzt kommentieren 12.09.2022, 11.44 Uhr

Überschwemmungen in Deutschland, Waldbrände in Spanien und Frankreich, ausgetrocknete Seen und ein Hitzesommer in der Schweiz: Der Klimawandel ist leider allgegenwärtig. Um die Erderwärmung auf ein sinnvolles Mass zu begrenzen, muss die Menschheit rasch handeln. Es gilt, den Energieverbrauch zu senken und den Ausstoss von CO2 auf null zu reduzieren, ansonsten gerät das Klima noch mehr aus den Fugen.

Raphaela Meyenberg, Grossstadträtin SP. Pd / Luzerner Zeitung

Der Krieg in der Ukraine zeigt uns zudem drastisch auf, wie stark wir von russischem Erdgas abhängig sind. Aktuell sind 90 Prozent der Stadtluzerner Gebäude fossil beheizt und dieses Gas könnte uns schon nächsten Winter ausgehen. Es ist daher klar, dass Massnahmen auf allen Ebenen (international, national, regional und lokal) eingeleitet werden müssen, um den Klimawandel zu stoppen und die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu beenden.

Die Stadtluzerner Bevölkerung muss hier ihren Beitrag leisten, indem der Energieverbrauch halbiert wird und die restliche Energie vollständig aus erneuerbaren Quellen geschöpft wird. Mit einem Ja zur Vorlage des Grossen Stadtrates kann ein erster, markanter Schritt in die richtige Richtung gemacht werden. Nur die Vorlage des Grossen Stadtrates führt dazu, dass Luzern seinen vollen Beitrag zu einem wirksamen Klimaschutz leistet. Ein Klimaschutz «light», wie ihn der Gegenvorschlag will, genügt nicht.

Die Vorlage des Grossen Stadtrates gewährleistet,

dass sich Luzern ein ehrgeiziges, aber realistisches Ziel zur raschen Reduktion des CO2-Verbrauchs bis 2030 setzt und dann spätestens 2040 Netto null erreicht wird.

dass auch der motorisierte Individualverkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet (mit einem Reduktionsziel von 15 Prozent bis 2040 im Vergleich zu 2010).

dass Mieterinnen und Mieter vor ungerechtfertigten Leerkündigungen im Zuge energetischer Sanierungsmassnahmen geschützt sind, damit die Energiewende nicht auf dem Buckel der 85 Prozent Mieterinnen und Mieter in der Stadt Luzern ausgetragen wird.

dass die energetische Sanierung der Gebäude schnell vorangeht und flächendeckend Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern Luzerns gebaut werden.

Nur dank diesen umfassenden Massnahmen ist ein wirksamer Klimaschutz gewährleistet und die Weichen für eine nachhaltige und lebenswerte Stadt Luzern werden richtig gesetzt.

Die negativen Folgen des Klimawandels zeigen sich immer stärker über das ganze Jahr. Für das Komitee «wirksamer Klimaschutz» ist deshalb unbestritten, dass auch die Stadt Luzern ihren Beitrag für einen fortschrittlichen Klimaschutz leisten muss. Dabei ist es aber wichtig, dass die Stadtluzerner Bevölkerung die Massnahmen mitträgt. Denn sonst droht ein Scherbenhaufen wie beim CO2-Gesetz.

Marco Baumann, Fraktionschef FDP im Stadtparlament. Co-Präsidium Komitee «wirksamer Klimaschutz». Pd / Luzerner Zeitung

Mit dem Gegenvorschlag bietet das Komitee der Stadtbevölkerung eine Alternative, die wirksam und auch rechtlich umsetzbar ist. Die Stimmberechtigten können sich damit für eine fortschrittliche Klimapolitik mit dem Ziel Netto-Null bis 2040 aussprechen, die in gewissen Teilen progressiver sein darf als in ländlichen Gebieten. Hauptsächlich sollen die Einlagen in den Energiefonds erhöht werden, um energetische Gebäudesanierungen und den Ausbau erneuerbarer Energien wie Solarstrom massiv voranzutreiben. Zusätzlich soll die Nutzung von See-Energie gefördert werden.

Die vom Grossen Stadtrat geforderten Verschärfungen, Verbote und die teils nicht umsetzbaren Forderungen kann das Komitee aber nicht unterstützen. Auch sind unkoordinierte Alleingänge ohne Kanton und Bund bei der Mobilität nicht zielführend. Klimapolitik ist nur wirkungsvoll, wenn sie auf realisierbare Massnahmen setzt.

Der Gegenvorschlag verzichtet darum auf die wirkungslosen und rein ideologisch motivierten Massnahmen. So möchte die Stadt Luzern ein Verbot von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen sowie ein Verbot von nicht erneuerbarem Strom auf Stadtgebiet einführen. Diese Verbote sind kaum durchsetzbar und nur mit einem enormen Aufwand zu kontrollieren. Die Stromversorgung ist im Winter nicht sichergestellt, weshalb es auch keinen Sinn macht, ein Verbot von nicht erneuerbarem Strom gesetzlich festzuschreiben.

Zudem liegt ein Verbot von nicht erneuerbar angetriebenen Fahrzeugen nicht in der Kompetenz der Stadt Luzern. Mit diesen Verboten schafft die Stadt Luzern unnötige Stolpersteine, welche die ganze Klima- und Energiestrategie gefährden.

Auch plant die Stadt, 3’600 und damit die Hälfte aller Parkplätze auf öffentlichem Grund aufzuheben, obwohl erst kürzlich über den Parkplatzkompromiss abgestimmt wurde. Der Volkswille wird damit nicht respektiert. Aufgrund der stark wachsenden Elektromobilität wäre ein solcher Abbau ineffizient. Der motorisierte Individualverkehr soll jedoch nicht weiterwachsen. Deshalb sieht der Gegenvorschlag eine Plafonierung vor. Mit diesem Vorschlag will das Komitee einen massiven Abbau von Parkplätzen verhindern, was schwerwiegende negative Auswirkungen auf Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft hätte. Mit dem Gegenvorschlag setzen wir uns in der Stadt Luzern ambitionierte, aber erreichbare Ziele. Das ermöglicht es uns, die Weichen für eine wirksame Klimapolitik zu stellen!

Patrick Zibung, Grossstadtrat SVP. Pd

Bereits im Stadtparlament hat die SVP davor gewarnt, dass mit der Klima- und Energiestrategie das Klima nicht gerettet wird, da die Stadt Luzern dazu schlicht zu unbedeutend ist, wir aber dafür pleite sein werden. Die Finanzaussichten der Stadt Luzern sind düster und mit der Umsetzung drohen massive Steuererhöhungen. Gesamthaft sollen knapp 200 Millionen ausgegeben werden, wovon ein grosser Teil für Subventionen im Immobilienbereich reserviert sein wird. Es erstaunt schon, dass die linksgrüne Mehrheit, die sonst bei jeder Gelegenheit die Immobilienbesitzer abstrafen will, genau jene, tendenziell gutsituierte Schicht, nun mit massiven Zuschüssen unterstützen will.

Mit der Halbierung der vom Stadtrat vorgeschlagenen Zielgrösse des Pro-Kopf-CO 2 -Ausstosses haben die linksgrünen Vertreter die gesamte Klima- und Energiestrategie zur Makulatur gemacht. Denn die darin skizzierten Massnahmen reichen niemals aus, um das geforderte Ziel von 1.2 Tonnen CO 2 -Ausstoss pro Kopf zu erreichen. Am Tag nach der Annahme des parlamentarischen Vorschlags müsste sich der Stadtrat bereits wieder an die Arbeit machen und ein Werk erarbeiten mit noch viel massiveren Einschnitten. Dies will die SVP nicht! Wir sind überzeugt, dass dieses Geld sinnvoller investiert werden kann. Beispielsweise in Klimaanpassungsmassnahmen, die für die städtische Bevölkerung einen unmittelbaren Nutzen haben.

Auch das Konstruktive Referendum ist nicht viel besser. Es besteht zum Wesentlichen darin, dass die unrealistischen Punkte der Klimastrategie gestrichen werden. Konkret soll es kein Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren in der Stadt geben und nicht erneuerbar erzeugter Strom soll weiterhin erhältlich bleiben. Ersteres liegt gar nicht in der Kompetenz der Stadt, denn der Kanton entscheidet über die Fahrzeugzulassung. Dieser Punkt ist somit ohnehin nicht umsetzbar.

Zweiteres ist sehr schwer zu kontrollieren und damit auch de facto nicht umsetzbar. Das konstruktive Referendum will zwar verhindern, dass mittels massiven Abbaus von Parkplätzen, 3600 an der Zahl, eine Reduktion der Verkehrsmenge erzwungen wird. Der Stadtrat hat aber aufgrund diverser Volksabstimmungen, beispielsweise der Umsetzung eines Velowegnetzes, ohnehin den Auftrag, Parkplätze abzubauen. Das Konstruktive Referendum wird somit keine spürbaren Besserungen bringen, sondern ist ein Feigenblatt für die teuren und schädlichen Massnahmen, die in der Klima- und Energiestrategie des Stadtrats enthalten sind. Deshalb lehnt die SVP beide Vorlagen ab.

Die Klima- und Energiestrategie kommt in zwei Varianten zur Abstimmung:

Variante Grosser Stadtrat

Gegenvorschlag

Zu beiden Varianten kann man Ja oder Nein sagen – möglich ist auch, zweimal Ja oder zweimal Nein zu stimmen.

Anschliessend muss man noch eine Stichfrage beantworten: Falls beide Varianten eine Ja-Mehrheit erhalten, welche Variante würden Sie dann bevorzugen? Hier darf man nur eines der beiden Kästchen ankreuzen. Bei einer doppelten Ja-Mehrheit wird diejenige Variante obsiegen, die in der Stichfrage mehr Stimmen erhält.

Die Klima- und Energiestrategie sieht unter anderem vor:

Die Stadt Luzern soll bis 2040 CO2-neutral werden.

werden. Massiver Ausbau der Solarenergie sowie von Wärmepumpen- und Fernwärmeheizungen.

sowie von Förderung von energetischen Gebäudesanierungen .

. Finanziert werden soll dies durch die Stadt sowie durch einen höheren Strompreis.

Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt beim Verkehr: Die Variante des Grossen Stadtrats peilt eine Verkehrsreduktion an, der Gegenvorschlag will bloss eine Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs.

Solarzellen auf der Swissporarena. Die Stadt Luzern soll die Produktion von Solarstrom vervielfachen – das sieht die Klima- und Energiestrategie vor. Bild: Urs Flüeler / Keystone

