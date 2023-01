So will Luzern in den nächsten vier Jahren das Klima

Klimastrategie So will die Luzerner Regierung in den nächsten vier Jahren das Klima schützen Der Massnahmen- und Umsetzungsplan Klima und Energie Luzern ist da. Der zuständige Regierungsrat Fabian Peter (FDP) betont, wie wichtig es sei, aufs Tempo zu drücken. Andere finden, es gehe alles zu wenig schnell. Martin Messmer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.20 Uhr

«Der Regierungsrat wird in Sachen Klima- und Energiepolitik konkret»: Mit diesem Satz bewirbt der Kanton Luzern auf seinem offiziellen Twitter-Account das Werk «Massnahmen- und Umsetzungsplanung Klima und Energie 2022–2026», das 173 Seiten umfasst und beschreibt, wie man im Kanton Luzern auf die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels reagieren will, wie das Klima geschützt werden soll und wie man eine möglichst unabhängige und nachhaltige Energieversorgung gewährleisten kann. Dutzende Massnahmen sind definiert für die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Klimastrategie wurde im Frühling 2022 vom Kantonsrat mit 56 zu 45 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die aus dieser Strategie abgeleitete «Massnahmen- und Umsetzungsplanung Klima und Energie» hat der Luzerner Regierungsrat am Mittwoch nun konkret verabschiedet. Sie ist quasi ein Fahrplan der dringendsten Massnahmen. Die Beratung für eine klimaangepasste Waldbewirtschaftung soll zum Beispiel 2024 umgesetzt werden, während die Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bis dahin umgesetzt werden soll. Ein kantonaler Stromrappen für die Förderung von grossen Photovoltaikanlagen hingegen soll erst ab 2027 in Angriff genommen werden.

Heisser, nasser, trockener – Regierung will anpacken

Die Luzerner Regierung schreibt über ihr Werk in der dazugehörigen Medienmitteilung: «Durchschnittstemperaturen steigen, Starkniederschläge nehmen zu und die Sommer werden trockner: Der von Menschen verursachte Ausstoss von Treibhausgasen verändert das Klimasystem der Erde. Mit dem Planungsbericht Klima und Energie geht der Luzerner Regierungsrat die Herausforderung an.»

Mit Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel würde sichergestellt, dass «die negativen Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt minimiert werden». Die Regierung hat dafür neun sogenannte Handlungsfelder identifiziert: Wasserwirtschaft, Waldwirtschaft, Landwirtschaft, Biodiversitätsmanagement, Umgang mit Naturgefahren, Gesundheit, Energie und Tourismus. Ebenfalls setzt die Regierung beim Klimaschutz an. Die hier ergriffenen Massnahmen sollen helfen, das nach wie vor gültige Hauptziel «Netto-null-Treibhausgasemissionen bis 2050» zu erreichen, so die Regierung weiter.

«Abwarten ist keine Option»

FDP-Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des zuständigen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, wird in der Mitteilung des Kantons so zitiert: «Es braucht den Beitrag von uns allen, damit wir den Klimawandel bremsen können. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen, die wir wahrnehmen müssen. Abwarten ist keine Option.» Bei der Energieversorgung verweist Peter darauf, dass «unsere Abhängigkeit vom Ausland im Bereich der fossilen Brennstoffe insbesondere in den vergangenen Monaten gezeigt hat, dass wir unsere eigenen erneuerbaren Energien weiter ausbauen müssen. Eine unabhängige und stabile Energieversorgung wird in den kommenden Jahren immer wichtiger.»

Für die SP geht es zu wenig schnell um

SP-Kantonsrätin Sara Muff ist mit der nun gültigen Massnahmenplanung bis ins Jahr 2026 unzufrieden. Zum Beispiel kritisiert die Surseerin, die Regierung lasse sich zu viel Zeit. Und es fliesse zu wenig Geld: «Wenn Massnahmen aus finanziellen Gründen hintangestellt werden, setzt der Regierungsrat einmal mehr falsche Prioritäten», wird Muff in einer von der SP Kanton Luzern versendeten Mitteilung zitiert. Und: «Angesichts der auch im nächsten Winter drohenden Energiemangellage» sei es unverständlich, dass die Erarbeitung einer Strategie für die Dekarbonisierung der Gasversorgung aufs nächste Jahr verschoben werde. Und auch bei der CO2-Reduktion würden falsche Prioritäten gesetzt, etwa weil «monetäre Anreize zur Verlagerung hin zu Fuss-/Veloverkehr und ÖV erst ab 2027» geplant seien.

Der Planungsbericht als strategische Planung sowie die konkrete Umsetzung dazu werden alle fünf Jahre erneuert. Rechenschaft über den nun vorliegenden Bericht will die Regierung mit der darauf folgenden Massnahmen- und Umsetzungsplanung 2027–2031 ablegen. Für die dringendsten Massnahmen sind im Finanzplan bis 2026 zusätzlich zwischen 12,9 und 14,6 Millionen pro Jahr eingestellt. Der Finanzplan ist aber vom Kantonsrat noch nicht bewilligt worden.

