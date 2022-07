Der Leiter der Klinik St. Anna tritt zurück

KLINIKLEITUNG Es kommt zum Wechsel in der Direktion der Hirslanden Klinik St. Anna Martin Nufer wird die Leitung der Hirslanden Klinik St. Anna per Ende September 2022 abgeben, um wieder als Arzt tätig zu sein. Stephan Pahls übernimmt die operative Leitung vorübergehend. 14.07.2022, 11.38 Uhr

Klinikdirektor Martin Nufer auf der Dachterrasse der Hirslanden Klinik St. Anna. Es ist seit 2018 deren Direktor. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 4. September 2018)

Wie die Hirslanden Gruppe in einer Medienmitteilung schreibt, tritt Martin Nufer per Ende September 2022 von seinen Aufgaben als Direktor der Hirslanden Klinik St. Anna zurück.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, die Klinikleitung zu übergeben und neuen Kräften Platz zu machen, lässt sich Martin Nufer in der Mitteilung zitieren. Er wird beruflich zu seinen Wurzeln zurückkehren: Der ausgebildete Internist und Notfallmediziner wird per 1. November 2022 als Co-Chefarzt in der Klinik Adelheid in Unterägeri tätig sein.

«Ich habe die klinische Arbeit und den direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten zunehmend vermisst und freue mich sehr auf diese spannende neue Aufgabe.»

Martin Nufer ist seit 2007 in der Geschäftsleitung der Klinik St. Anna tätig und hat 2018 die Klinikleitung übernommen. Unter seiner Federführung ist die Klinik mit weiteren Standorten im Bahnhof Luzern und in Meggen gewachsen. Zudem brachte er das 100 Millionen Franken teure Erneuerungsprojekt ANNAplus zur Realisierung.

Stephan Pahl übernimmt die Klinikleitung ad interim. Bild: Hirslanden

Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Interimistisch übernimmt Stephan Pahls, der bis kurzem als Chief Operating Officer Ost und Konzernleitungsmitglied der Hirslanden-Gruppe tätig war, die Leitung der Klinik St. Anna. (sig)