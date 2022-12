So holt man sich die «Gault-Millau»-Küche nach Hause – ein Selbstversuch

Was in den Gourmetküchen des Bürgenstock-Resorts alles gebrutzelt und kreiert wird, gibt es neu in einem Kochbuch nachzulesen. Mike Wehrle persönlich, der «Super-Chefkoch» der Fünfsterneanlage, hat es publiziert. Und wir haben es getestet – mit einer Kalbshaxe.