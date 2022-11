Markthalle im Bahnhof Luzern eröffnet am 1. Dezember

Bahnhof Luzern Kofler-Nachfolge eröffnet Anfang Dezember Dort, wo das Modegeschäft Kofler einst Kleider verkaufte, werden ab Dezember Lebensmittel angeboten. Die Markthalle setzt ganz auf Regionalität. 22.11.2022, 14.30 Uhr

Im März 2022 war bekannt geworden, wer für das Modehaus Kofler im Luzerner Bahnhof einen Platz erhält. Nun ist klar, wann genau die Markthalle Luzern den Betrieb aufnimmt: Eröffnet wird Luzerns neueste Einkaufsmöglichkeit am 1. Dezember 2022, wie es in einer Mitteilung der Verantwortlichen heisst. Das Angebot reiche von saisonalem Gemüse und Früchten über Fleisch, Fisch und Käse an der Frischetheke, hin zu frischen Backwaren und haltbaren Spezialitäten.