Katzenjammer: Kartonschachteln ja oder nein?

Kartonschachteln stören das Feng Shui

Ich habe von Anfang an alles richtig gemacht. Einige Blog-Einträge zur Eingewöhnung kleiner Kätzchen gelesen und meine Katzenbesitzer-Freunde um Tipps gebeten. Alle sagten dasselbe: Je mehr Kartonschachteln am Anfang in der Wohnung sind, desto schneller gewöhnt sich der kleine Kater an das neue Zuhause. Die neuen tierischen Mitbewohner sollen weniger gestresst sein, wenn ihnen eine Box als Rückzugsort zur Verfügung steht, steht in einer Studie aus dem Jahr 2014.

Gelesen, gehört, getan. Durchschnittlich lagen wohl drei bis vier Kartonschachteln in der Wohnung rum. In einer Box mit Verpackungsmaterial konnte sich das Tier sogar richtig einkuscheln. Doch sobald Sims sich in allen Räumen wohlfühlte und seine Schlafplätze auf Möbelstücke und Katzenbetten verlegte, wurden die Boxen in der nächsten Kartonsammlung entsorgt. Weshalb? Das Feng Shui in meiner Wohnung war dann doch wichtiger als die Einrichtung eines wüst aussehenden Parcours-Parks für mein Haustier.

Zéline Odermatt