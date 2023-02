Ein Stubenhocker verirrt sich

Mein Kater wäre eigentlich Freigänger. Nur leider ist Sims der grösste Stubenhocker, den es gibt. Durch die eigens für ihn installierte Katzenklappe (und teuerste Investition meines Lebens) geht er nur zögerlich raus. Viel lieber sitzt er gemütlich davor, bis man ihm von hinten einen sanften Schubs gibt. Draussen sitzt er dann zunächst zwanzig Minuten auf dem Sims und wird seinem Namen mehr als gerecht. Mehrmals täglich sage ich ihm, was meine Mutter früher immer gesagt hat: «Wenn blöd wettsch tue, gang doch use go spiele.»

Zwei Stunden miauen – bis fast die Feuerwehr kommt. Bild: zfo

Komischerweise gibt es ein anderes Fenster, das den Kater viel mehr interessiert: mein Schlafzimmerfenster. Dort kann er auf einem schmalen Sims raus und am Haus entlang spazieren, wohlgemerkt im ersten Stock, ein Fall wäre nicht so angenehm – für uns beide. Dort hat er sich vor kurzem auf einem kleinen Vordach «verirrt» und miaute so lange, bis ich kurz davor war, die Feuerwehr für eine Rettungsaktion anzurufen. Glücklicherweise reichte dann auch ein Klappstuhl, der als Leiter auf den Sims funktionierte. Manchmal überlege ich mir, ob mein Leben nicht viel einfacher wäre, wenn ich ihm sein Leben als Stubenhocker einfach gönnen würde.



Zéline Odermatt