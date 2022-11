Kolumne «Schnee von gestern» Fragen über Fragen beim Heilmittelkauf Unser Autor sucht derzeit oft Drogerien auf. Das bringt seine Probleme mit sich. Hans Graber 05.11.2022, 05.00 Uhr

Kaum hat die dunkle Jahreszeit begonnen, fängt es wieder an. Schnupfen, Niesen, Halskratzen, Husten. Man ist zwar nicht bettlägerig, aber schon etwas serbelnd. Und das nebst allerlei Maladien und Malaisen, die einem dauerhaft zusetzen. Mir tut einfach das Zurückdrehen der Uhr um eine Stunde nicht gut. Ich glaube, diese Bakterien, Viren und weiteres Gesocks lauern auf genau diesen Moment, um endlich wieder losschlagen zu können. Obwohl ich jeweils extra wach bleibe und aufpasse, kann ich anscheinend nichts ausrichten.

Aber es gibt ja Drogerien (samt Apotheken), wo man sich mit einem ganzen Arsenal an Gegenmitteln eindecken kann. In Drogerien riecht es immer so schön nach Gesundheit. Teils ist eine Parfümerie angegliedert, deren Düfte sich zuweilen etwas beissen mit den anderen. Wer im Laden für die Drogerie und wer für die Parfümerie zuständig ist, sieht man sofort. Die Drogistinnen im weissen Kittelchen sind weniger aufgemascherlt und begegnen dem wandelnden Siechtum gefasst. Die Parfümerie-Fachkräfte bleiben eher auf Distanz, haben aber ein gutes Auge für potenzielle Kundschaft. Ins Visier genommen hat mich noch nie eine.

Nicht immer einfach: Ein Besuch in einer Drogerie. Symbolbild: Dominik Wunderli

Eigentlich favorisiere ich bei Gebresten die harte «Chemie». Wenn es aber nicht gerade darum geht, Matthäi am Letzten knapp noch abzuwenden, versuche ich es auch mit sanfteren Methoden. Die Heilkraft der Natur sollte man nicht gering schätzen, auch wenn orthodoxe Schulmediziner grössere Vorbehalte haben und gerne Studien zitieren, welche die Wirkungslosigkeit vieler Präparate belegen. Zum Beispiel diese Schüssler-Salze. Ich habe sie noch nie probiert, aber meine Schwester schwört sehr darauf. Wikipedia schreibt, dass sie keine pharmakologische Wirkung hätten. Null. Gleich wie Bach-Blüten, Homöopathie oder Ohrenkerzen. Ich bin aber überzeugt: Wenn man fest daran glaubt, dass etwas nützt, dann nützt es auch. Jedenfalls ein bisschen.

Käufe in der Drogerie können leider häufig nicht so einfach abgewickelt werden. Wenn man einen Wunsch äussert, wird oft nachgefragt. Immer eindringlicher, wie mir scheint. Nasenspray – abschwellend oder meersalzhaltig, Nase – laufend oder verstopft, wie ist die Schleimfarbe? Hustentropfen – lösend oder unterdrückend? Kopfweh – stechend oder brummend, schubweise oder dauerhaft? Soll das Mittel «forte» oder «normal» sein?

Und dann immer noch die Frage, welche Packungsgrösse es sein darf. «Bei der grossen Packung haben wir gerade 15 Prozent Rabatt.» Also nimmt man die grosse, wird aber möglicherweise darauf hingewiesen, dass man das Mittel nicht zu lange nehmen sollte, wegen Suchtgefahr oder Magensausen.

Die Drogistin meint es nur gut mit mir, kein Zweifel. Trotzdem belastet mich ihre Fragerei, zumal ich beim Antworten oft überfordert bin. Zudem ich sicher in der Datenbank erfasst bin, wo alles aufgelistet ist, was ich je bezogen habe, auch Rezeptpflichtiges. Mich dünkt, die Drogistin schaut mich nach Durchsicht der Liste jeweils etwas besorgt und bemitleidend an, mitunter gar ein bisschen erstaunt, dass ich überhaupt noch da bin. Das verunsichert mich komplett.

Um geballten Nachfragen aus dem Weg zu gehen, habe ich mir neuerdings angewöhnt, verschiedene Drogerien aufzusuchen. Diese Woche musste ich am gleichen Tag Antigenschnelltests, ein Multivitaminpräparat (für alles), essigsaure Tonerde (wegen Prellung, stumpf) und einen Nasenspray (Nase laufend, Schleim hell) besorgen, sowie noch etwas, das ich lieber für mich behalte. Ich bin in vier Läden gegangen, habe zudem überall vorgetragen, es sei nicht für mich. Ich fürchte, man hat mir das nicht abgenommen, obwohl es in zwei Fällen stimmte.

Kurzum, meine Drogerie-Besuche tragen oft nur bedingt dazu bei, dass es mir danach gleich besser geht. Es kann sogar Neues hinzukommen. Etwa Dysthymie, wie Fachleute sagen. Also muss ich schon bald wieder hin. Beim nächsten Besuch werde ich mich mal erkundigen, ob es etwas Natürliches (Schüssler-Salze?) gibt, das abschwellend gegen Unbehagen (laufend) samt mentaler Verstopfung (schubweise) wirkt. Wenn ja, bitte die Version «forte». Und gerne die Kurpackung mit dem Rabatt.