Kolumne «Schnee von gestern» Leben im dauerhaften Schockzustand Vom Preisschock über den Gasschock bis zum Fussballschock: Muss denn alles immer so apokalyptisch daherkommen? Hans Graber 10.09.2022, 05.00 Uhr

Vorerst war es vor allem der Prämienschock. Der wird jeweils im Frühling vermeldet, wobei das ganze Ausmass dieses Schocks jeweils erst im Herbst bekannt wird. Aber dass der Anstieg der Krankenkassenprämie einen Schock auslösen wird, wissen die Medien viel früher. Ich frage mich oft, ob die Normalität wirklich noch einen Schock bewirken kann. Aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, mangelt es mittlerweile ja keineswegs an weiteren Schocks.

Gestern kam es medial zu einer eigentlichen Schockwelle, bedingt primär durch das Ableben der Queen. Das ist angeblich ein «Schock für Grossbritannien», für das Commonwealth, wenn nicht die ganze Welt. Bei allem Respekt vor der ehrenwerten Dame: Ich glaube das nicht. Was aber die Gesamtsituation kaum verbessert. Wir leben heute ja praktisch in einem Dauer-Schockzustand. Corona-Schock. Long-Covid-Schock. Ukraine-Schock. Klima-Schock. Winnetou-Schock. Energie-Schock. Gas-Schock. Strom-Schock (nicht zu verwechseln mit dem Elektroschock).

Nicht zu vergessen all die Schocks, mit denen man jederzeit im Kleineren konfrontiert werden kann. So soll zum Beispiel vorgestern beim Nati-B-Handballspiel Kadetten Espoirs-Städtli Baden der 37:37-Ausgleich in allerletzter Sekunde gemäss «Badener Tagblatt» ebenfalls «ein Schock» gewesen sein. Einen solchen soeben verdaut hat eine Frau aus Birrwil mit dem betörenden Namen Cinzia Marcella, in deren Küche am Dienstagabend ein verlorenes Traktorrad gedonnert war. Hingegen sitze dem Bauern, der den Traktor gesteuert hatte, «der Schock immer noch tief in den Knochen» (argovia.ch).

Die Menschen gehen nun mal verschieden um mit diesen Schocks. Was mich betrifft: Ich stumpfe ab und werde gleichgültig. Oder trötzelig. Wenn mir in diesen Tagen und Wochen permanent geweissagt wird, dass im nächsten Winter ein Lichterlöschen droht, dass man sich den Hintern abfrieren wird, weil die Kosten für Energie, falls es überhaupt noch welche geben wird, ins Unerschwingliche steigen («Preis-Schock»), dann werde ich fatalistisch. Oder widerborstig. Am liebsten würde ich dann sämtliche im Haushalt verfügbaren Elektrogeräte – ein eindrückliches Arsenal notabene – miteinander laufen und auch die Halogenlampen 24 Stunden brennen lassen, vielleicht auch die Heizung schon ein wenig auf Betriebstemperatur stellen. Nein, nein, keine Bange, Leserin und Leser, ich habe mich schon noch im Griff. Noch.

Was ich mich aber wirklich frage: Muss alles so apokalyptisch kommuniziert werden, braucht es die ständigen Drohkulissen aufgrund durchaus möglicher Engpässe («Mangellagen-Schock»)? Der Mensch, jedenfalls so latent trübe Tassen wie ich, braucht doch vielmehr Hoffnung und Zuversicht. Einen Lichtblick am düsteren Horizont. Sollte man nicht anstelle des fast schon genüsslichen Ausbreitens von Horrorszenarien weit eher die Vorzüge des Schlotterlebens preisen? «Juhuu, leben wie im Iglu!» Oder die gesundheitlich günstigen Auswirkungen des Kaltduschens auf den Kreislauf und das Immunsystem. Oder die Erinnerung an glückselige Pfadijahre, wenn versucht wird, über dem Fondue-Rechaud eine Büchse Ravioli ein wenig aufzuwärmen.

Überhaupt, Kerzen, da kommt doch immer Stimmung auf, auch wenn es offenbar nur eine schöne Mär ist, dass ein Stromausfall wie jener von 1965 in New York neun Monate später zu einem markanten Anstieg von Geburten geführt hat. Aber die Geschichte ist zumindest gut erfunden. Was aber blüht uns? Schock. Schock. Schock. Und nochmals Schock. Ein Schock-Symptom kann übrigens Schwitzen sein. Immerhin, vielleicht hilft ja dann wenigstens das ein wenig bei den Minustemperaturen in der guten Stube.