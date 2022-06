Schnee von gestern: Mit Verspätung zum Trottenrainweg

Kolumne «Schnee von gestern» Mit einer Stunde Verspätung am Trottenrainweg Weil er der Auskunft einer Chauffeuse vertraut hat, machte unser Autor unfreiwillig eine etwas gar ausgiebige Tour mit einem Linienbus. Was ihn zwischenzeitlich zu einem Lätsch verleitete. Hans Graber 25.06.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich bin ich ein geübter ÖV-Nutzer, aber diese Woche ist es mir passiert. Ich bin in einen falschen Bus eingestiegen. Auf der Luzerner Landschaft. Wo genau, wird aus Gründen des Personenschutzes nicht verraten. Üblicherweise wird im Online-Fahrplan angegeben, ab welcher «Kante» ein Bus fährt. Das ist dienlich, obwohl es oft nicht einfach ist, die richtige «Kante» in nützlicher Frist zu finden.

An jenem nicht gar so unbedeutenden Bahnhof auf der Luzerner Landschaft gibt es merkwürdigerweise keine «Kanten». Aber man kann sich auch an der Busnummer orientieren. Zwei Busse standen da – mit derselben Nummer. 175 (in Wahrheit war es eine andere). Die beiden Busse fahren nicht in Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigerrichtung, es sind unterschiedliche Touren.

Da ich nicht ganz sicher war, welchen ich nehmen muss, fragte ich die Chauffeuse des einen Busses, ob sie mein Ziel, die Haltestelle Trottenrainweg (Name geändert) anfahre. Weil sich die Frau die Zeit bis zur Abfahrt mit Musikhören verkürzte, musste sie zunächst die Ohrstöpsel rausnehmen. Ich wiederholte meine Frage. Die Frau nickte mehrfach, ich stieg ein, der Bus fuhr bald ab.

Ein Linienbus unterwegs zwischen Sursee und Willisau. Symbolbild: Pius Amrein

An der Haltestelle Trottenrainweg kam er nicht vorbei. Hatte mich die Chauffeuse falsch oder gar nicht verstanden, weil es ihr noch in den Ohren pfiff? An der Endstation ging ich zum Führerstand, sicher mit einem Lätsch im Gesicht, weil ich mich in solchen Situationen nicht so im Griff habe. Sie habe mich schon richtig verstanden, sagte die diesmal ungestöpselte Chauffeuse. Und sie fahre wirklich zum Trottenrainweg – auf der nächsten Tour in einer Stunde, wenn sie die andere der beiden Runden absolviere. Insofern habe sie meine Frage durchaus korrekt beantwortet.

Ich war perplex, mein Lätsch zog sich wohl noch mehr in die Länge. Die Frau gab mir indirekt zu verstehen, dass man das doch einfach wisse, wo welcher 175-er durchfahre. So gesehen war ich der Trottel, dass ich nicht früher am Trottenrainweg gelandet bin. «Woher kommen Sie denn?», fragte sie. «Aus Luzern», sagte ich jetzt etwas kleinlaut, was der Chauffeuse ein leises Seufzen entlockte. Wahrscheinlich gibt es ihn doch, den Stadt-Land-Graben. Oder Stadt-Land-Graber.

An böse Absicht glaubte ich als Menschenfreund nicht, aber während der ganzen Extrafahrt rätselte ich darüber, was sich die Frau bei ihrer Erstauskunft wohl überlegt hat. War sie am Bahnhof ob meiner umwerfenden Erscheinung sofort hin und weg und hatte nur noch das Bestreben, möglichst lange mit mir beisammen zu sein? Glaubte die Frau, ich sei einer jener schrulligen ÖV-Fundis, die unbedingt mit einem ganz bestimmten Fahrzeug – dem ihren – unterwegs sein möchten?

Hatte sie das Gefühl, ein Senior wie ich hätte ja genügend Zeit und wisse eh nicht, was er den lieben, langen Tag mit sich anfangen soll, auf eine Stunde mehr oder weniger komme es mir sicher nicht drauf an? War es ihr Ansinnen, mir ausgiebig zu zeigen, wie schön die Gegend ist? Wollte sie die Chance nicht verstreichen lassen, einmal in ihrer Laufbahn jemanden zur Haltestelle Trottenrainweg zu fahren, weil dort sonst nie jemand aus- oder einsteigt? Oder war es einfach etwas zu heiss an diesem Tag?

Je länger ich nachdachte, umso mehr war ich geneigt, Verständnis aufzubringen für die Frau. Dass sie sich am Trottenrainweg schliesslich noch entschuldigt hat, stimmte mich vollends versöhnlich. Welcher ihrer möglichen Gedankengänge zutraf, weiss ich natürlich nicht. Auf eine Art würden fast alle halbwegs passen. Und überhaupt, nach dem Prinzip «Ich mache das schon, nur nicht jetzt gleich» bin ich ja selber schon immer gefahren.