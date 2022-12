Kolumne Schnee von gestern Noch ein bisschen Aufräumen zum Jahresende Auf den Jahreswechsel hin ordnet der Autor seine Notizen – und stösst dabei auf wunderliche Ideen. Hans Graber 30.12.2022, 15.56 Uhr

Heute rundet sich wieder ein Jahr. Bei mir wie üblich gleich doppelt. Solche Stichtage sind beliebt, um einen Punkt zu setzen und schon tags darauf ein anderes Leben zu beginnen oder jedenfalls Altem abzuschwören. Aber selbst wenn dieser Stichtag im Doppelpack kommt, bin ich nicht so der Typ für Neuanfänge. Ich hab’s mehr mit dem routinierten Weiterwursteln.

Gleichwohl möchte ich heute zumindest kolumnentechnisch noch ein bisschen aufräumen. Ich mache mir öfter Notizen mit Stichworten. Nicht alle geben dann etwas her, mit dem man die Zeilen halbwegs stimmig füllen kann. Fallen gelassen habe ich etwa das Abfassen einer Stilstudie über die Art und Weise, wie Leute in den Ladeneingängen ihre Hände desinfizieren. Das ist jetzt eh nicht mehr so aktuell.

Die meisten machten das sehr andächtig, dankbar wohl auch, dass es etwas gratis gab. Einige konnten kaum mehr aufhören mit Reiben, die Prozedur kam gedanklich fast schon einer Ganzkörperreinigung gleich. Auch die Funktionsweise der verschiedenen Desinfektionsmittelspender war interessant. Die für mich heikelsten waren jene mit Fusspedal. Drückte man drauf, spritzte es in alle Himmelsrichtungen. Flecken auf dem schwarzen Jäckchen und den schönen Schuhen habe ich nie mehr weggekriegt.

Gescheitert bin ich ferner mit einer Kolumne über den Einfluss von Solaranlagen auf Hörgeräte. Aufgeschnappt habe ich das vom Resigniertentisch einer Beiz in der Luzerner Agglo. Die Stadt hatte kurz zuvor verkündet, sie wolle die Dächer von Bushaltestellen mit Solarpanels ausstatten. Einer der Altherren in der Runde war vehement dagegen, zum einen, weil ihm «grüne Furzideen» eh suspekt sind, zum andern, weil – eben – die Solarpanels einen störenden Einfluss auf sein Hörgerät hätten. Er sagte das seinen Kollegen in einer Lautstärke, die den Verdacht weckte, das Hörgerät leide auch ohne Solarpanel-Einfluss. Eine Fachkraft, die mir mehr zum Thema hätte sagen können, habe ich leider nicht gefunden.

Auch Sprachliches habe ich als Kolumnen-Stichworte notiert. Ein Beispiel: «Da bin ich bei Ihnen». Zu hören in jeder TV-Diskussion, zunehmend auch mitten unter uns. «Da bin ich bei Ihnen» heisst «ich bin hier gleicher Meinung» oder so ähnlich. Weshalb mir das so auf den Wecker geht, vermag ich nicht recht zu sagen. Vielleicht, weil ich es allzu wörtlich auffasse. Ich möchte nicht, dass jemand allein deshalb, weil er oder sie in einem Punkt dieselbe Meinung hat, bei mir ist. Oder wenigstens möchte ich von Fall zu Fall mitentscheiden können. Die Idee, besonders abstruse Meinungen zu vertreten, damit kaum jemand bei einem ist, finde ich mässig toll. Es wird aber gemäss meiner Einschätzung dennoch recht häufig praktiziert.

Noch etwas zur SBB. Sie ist Spezialistin für perfide Geschenke. Als Dauerkunde (GA Senior) erhält man von ihr einen «Gutschein für eine Mitfahrtageskarte, statt 75 Franken zum Spezialpreis von 30 Franken». Wie es der Name sagt, muss man die Person, für die man die Mitfahrtageskarte kauft, begleiten. Jener Mensch aber, mit dem ich am meisten unterwegs bin, ist selber Dauerkundin, und hat nichts von der vergünstigten Mitfahrtageskarte. Und allen anderen Personen möchte ich mich nicht länger zumuten als für die Zeitdauer einer Zugfahrt, die etwa 20 Franken kostet. Höchstens. Mit dem eingelösten Gutschein mache ich also einen Verlust von 10 und mehr Franken. Aber einverstanden, die würden den Braten jetzt auch nicht mehr feisser machen.

Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr und würde mich vermutlich freuen, wenn gerade Sie ab und zu ein wenig bei mir sind. Es muss ja nicht gleich Tageskarten-artig sein.