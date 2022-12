Kolumne Schnee von gestern Schon wieder nichts erlebt Die Botschaft auf einem A4-Plakat in der Wohnung unseres Autors ist ihm ein Mahnmal, seiner Frau hingegen ein bisschen ein Trost. Hans Graber 02.12.2022, 15.21 Uhr

Im Entrée unserer Wohnung hängt seit ein paar Monaten gut sichtbar ein Plakat im A4-Format. Drauf steht: «Heute nichts erlebt. Auch schön.» An die Wand gepinnt hat das meine Frau. Sie hat das kleine Poster gekauft, in einem Luzerner «Design Concept Store», der spezialisiert ist auf «Geschenke für die Liebsten». Der Aushang wurde mir nicht als Geschenk überreicht, aber die Botschaft ist sicher speziell für mich bestimmt. Ich kenne ja meine Frau recht gut.

Das corpus delicti. Bild: hag

Oder doch nicht so gut? Kürzlich kam im Zuge von Aufräumarbeiten ihr altes Poesiealbum zum Vorschein. Im Innern fanden sich ein paar lose Fotos eines – Stierkämpfers! El Cordobés. Von dem habe sie einst geschwärmt, sagte die Frau Gemahlin völlig ungeniert. Sie, die sonst die grosse Tierfreundin raushängt. Ausgerechnet ein Torero! Das hat mich recht verunsichert. Bei einem Matador als Nebenbuhler könnte ich nicht mithalten. Das einzige, was bei mir an Stierkampf erinnert, ist der etwas bullige Kopf.

Was auch stimmt: Ich gehöre nicht zu den unternehmungslustigsten Leuten und bewege mich vorzugsweise in einem Radius von wenigen hundert Metern. Bereits der Gang vom rechten aufs linke Reussufer kostet mich manchmal Überwindung. Meine Frau möchte mehr. «Etwas erleben» ist für sie nicht nur, aber schon auch mit Reisen und Unterwegssein verbunden. Es muss nichts Verwegenes sein. Andere in unserem Bekanntenkreis schicken per WhatsApp Fotos aus der Karibik und vom Nordkap, oder sie haben sich einen Camper angeschafft und kurven nun damit in der Weltgeschichte herum. Wieder andere aus diesem Kreis pflegen mit Leidenschaft ein Hobby. Erstaunlich viele – ausschliesslich Männer – machen sich seit der Pensionierung an einer grossen Modelleisenbahnanlage zu schaffen. Sie sorgen zumindest auf diese Weise dafür, dass dauernd etwas läuft, auch wenn es sich letztlich nur im Kreis dreht.

Ich bin überzeugt, dass meiner Frau kein Camperleben vorschwebt. Und eine Modelleisenbahnanlage schon gar nicht. Sie möchte einfach etwas mehr «erleben», als das üblicherweise mit mir der Fall ist. Weil das nicht ganz einfach ist, hat sie im «Design Concept Store» das Plakat gekauft. «Heute nichts erlebt. Auch schön.» Ihr vielleicht ein bisschen zum Trost, mir mehr als Mahnmal.

Wenn wir – immerhin das – Besuch kriegen, ist das unübersehbare Plakat auch immer Thema. Die Gäste finden den Spruch praktisch unisono sehr gut. Ich vermute allerdings, dass bei ihnen die Ausgangslage eine andere ist. Sie sind häufig auf Achse oder haben eine Modelleisenbahn. Manchmal auch beides. Das Plakat ruft ihnen in Erinnerung, dass man auch einmal nichts machen und es trotzdem oder gerade deswegen schön haben könnte. Die wohltuende Ausnahme der geschäftigen Regel. Bei uns ist es umgekehrt. Wegen mir.

Weshalb das so ist, kann ich nur vermuten. Neben einem vermutlich väterlicherseits ererbten Hang zur Trägheit steht mir auch meine Unschlüssigkeit im Wege. Wenn es gilt, sich zwischen zwei Zielen zu entscheiden, wähle ich gerne die dritte Möglichkeit: an Ort treten. Hinzu kommt eine frühkindlich geprägte Angst vor dem Ungewissen, dem Fremden. Und vielleicht nicht zuletzt möchte ich auch deshalb nicht mehr «erleben», weil ohne eigenes Zutun ja sonst schon so einiges auf einen einprasselt.

Nein, der Haussegen hängt nicht schief bei uns. Es wird mir nicht gedroht, bei anhaltender Tatenlosigkeit könne ich etwas «erleben», das dann nicht so schön wäre. Aber ich sollte wohl doch ein wenig mehr unternehmen. Eine Ausbildung zum Stierkämpfer? El Grabérito in der Arena? Pro Senectute bietet leider noch keinen entsprechen Kurs an. Aber vielleicht versuche ich’s vorerst einmal mit den Angeboten «Innehalten – weitergehen» und dann «Spanisch für Anfänger 1».