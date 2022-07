Kolumne Stadtentwicklung Luzern 2035 – wie wir es geschafft haben Unser Gastautor wagt eine Zukunftsvision für ein harmonisches Nebeneinander von Verkehr, Wohnen und Gewerbe. Peter Schwehr 05.07.2022, 05.00 Uhr

Prof. Dr. Peter Schwehr ist Leiter des Kompetenzzentrums Typologie & Planung in Architektur der Hochschule Luzern, Departement Technik & Architektur.

Luzern im Jahr 2035. Die Stadt hatte in den letzten 15 Jahren viel zu bewältigen: Der Wohnraum war zunehmend knapper und dadurch teurer geworden, weil Klimawandel und geopolitische Spannungen zu einem Zuzug von 40’000 Menschen aus dem In- und Ausland geführt hatten.

Sie musste mit den Auswirkungen des Klimawandels, vielen leeren Ladenlokalen und einem gesteigerten Verkehrsaufkommen fertig werden. Doch das Ziel war immer klar: Luzern wollte eine Stadt sein, die ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zeiten von unvorhergesehenen Ereignissen stärkt, die Lebensraum und Handlungsmöglichkeiten für künftige Generationen schafft, die Stressfaktoren überwinden kann.

Verkehrs-Alltag in Luzern heute ...

... und wie er morgen aussehen könnte. Grafiken (© CCTP, 2022)

Als Erstes brauchte es mehr bezahlbaren Wohnraum. Dafür vereinfachte die Verwaltung die Genehmigungsverfahren, die Bauherrschaften griffen vermehrt auf serielle Bauweise zurück. Der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch ist von 41 auf 25 m2 pro Person gesunken, weil die neuen Siedlungen zur Kompensation zusätzliche Räume zur Verfügung stellen, die gemeinschaftlich genutzt werden.

Der Verkehr als Angelpunkt

Doch die verdichtete Bauweise stand im Widerspruch zu den dringend benötigten Flächen für Frischluftkorridore und Grünzonen in der Stadt. Denn ohne diese wäre der durchschnittliche spürbare Temperaturanstieg um 4 °C in der Stadt nicht auszuhalten gewesen. Luzern entschloss sich rechtzeitig, die Stadt in eine wassersensible und hitzeangepasste Schwammstadt umzubauen: Eine Stadt, die Wasser speichern kann und bei Bedarf kontrolliert wieder abgibt. Begrünte Fassaden und Dächer, öffentliche Plätze und Wasserbecken dienen nun diesem Prinzip.

Flaniermeile auf der Haldenstrasse

Woher aber diesen Platz nehmen? Hier kam dem Strassenraum eine Schlüsselrolle zu. Luzern investierte grosse Summen in den Ausbau eines Mobilitätskonzepts, das den individuellen Besitz eines Autos in der Stadt obsolet machte. Heute sorgt eine Kombination aus öffentlichem Nahverkehr, Mietvelos und autonom fahrenden Sammeltaxis dafür, dass alle ans Ziel kommen.

Diente lange Zeit der Strassenraum noch überwiegend dem individuellen motorisierten Verkehr, konnte kürzlich der Boulevard Lake Lucerne eröffnet werden. Aus der ehemals für Autos reservierten Haldenstrasse wurde eine Flaniermeile vom Rosengartplatz bis zum Verkehrshaus. Sie verbindet die Stadt direkt mit dem See. Hier wird verweilt, diskutiert, gespielt, gegessen und geküsst. Die Gestaltung erlaubt das Nebeneinander unterschiedlicher Geschwindigkeiten von öffentlichem Verkehr, Velo und Fussgänger. Selbst das anfangs vehement dagegen opponierendes Gewerbe ist nun zu einem feurigen Befürworter dieser Lösung geworden.

Mehr Grün, weniger Lärm

Damit konnte Raum, der vorher für Strassen und Parkplätze benötigt wurde, zu begrünten Aufenthaltszonen für Mensch und Tier umgestaltet werden. Die neu eingekehrte Ruhe in der Stadt erlaubt mehr Freiheit bei der Gestaltung von Wohnungsgrundrissen, gibt es doch weniger lärmbelastete Zonen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Das viele Grün in der Stadt erlaubt dichte Quartiere, in denen gewohnt, gearbeitet und lokal produziert werden kann.

Die Stadt hat aus den Covid-Erfahrungen gelernt und fördert nun die Diversität von Gewerbe und lokaler Produktion auch in der Innenstadt. So ist eine Stadt der kurzen Wege entstanden, von deren Lebendigkeit auch eine zunehmend ältere Bevölkerung profitiert.

In Quartiers- oder Gemeindezentren können die Bewohnenden gemeinwohlorientiert arbeiten und finden die notwendige Unterstützung bei der Gestaltung ihres Alltags. Ein Ort, an dem Synergien bewusst ausgetauscht und weiterentwickelt werden und Bewohnerinnen und Bewohner zu solidarischen Stadtakteuren werden, von der Wundversorgung bis hin zum Reparaturcafé.

Weg von veralteten Denkmustern

Das alles ging nicht ohne Veränderungsschmerzen. Doch der Wille, die Zukunft zu gestalten, machte es schliesslich möglich, sich von veralteten Denkmustern zu verabschieden, denn es war unübersehbar geworden, dass es nur die Wahl gab zwischen einem Ende mit Schrecken oder einem Schrecken ohne Ende. So nutzte Luzern die Chance und gibt seine wegweisenden Erfahrungen auch an andere Städte weiter.