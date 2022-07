Kolumne Stadtwärts: Pensionierung und sinnlose Wutausbrüche

Kolumne Stadtwärts Baldige Pensionierung und sinnlose Wutausbrüche Bald wird es unser Autor etwas ruhiger angehen können. Richtig angefreundet hat er sich mit dieser Perspektive zwar nicht – und doch erhofft er sich vom bevorstehenden Ruhestand zumindest eines. Hugo Bischof 04.07.2022, 05.00 Uhr

In vier Monaten werde ich pensioniert. Es ist nicht so, dass ich sehnsüchtig darauf warte. Obwohl – die Aussicht auf weniger Stress, mehr Freiheit und Zeit für Familie, Hund und Hobbys ist verlockend. Dennoch: So ganz angefreundet habe ich mich noch nicht mit dem Gedanken. Ich bin ja immer noch mitten im Berufsleben, in einem tollen Team bei der «Luzerner Zeitung», täglich auf der Suche nach spannenden Storys.

Kürzlich kommt mir am Stadtfest zielstrebigen Schrittes eine Bekannte entgegen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. «Hallo», ruft sie freudestrahlend. «Besch scho pensioniert?» Schwingt da Mitleid mit? Oder gar ein kleines Quantum Schadenfreude? Jedenfalls weiss ich jetzt wieder, was mir demnächst blüht.

«Mein Gott, bist du noch fit!», ist ein weiterer Spruch, den ich oft zu hören bekomme. Heisst das, ich soll mich schämen, jetzt schon kürzerzutreten? Oder will mich da einfach jemand über das Unvermeidliche hinwegtrösten? Und dann all die anderen Fragen, die auf mich einprasseln – stets wohlmeinend. «Hast du schon Pläne? Gehst du reisen? Wanderst du aus, wär doch was? Was sagt deine Frau? Besteht nicht die Gefahr, dass ihr euch irgendwann auf die Nerven geht?» Da sind schon ein paar Fragen darunter, denen man sich stellen muss.

Es landen auch auffällig viele Flyer, Broschüren im Briefkasten mit Tipps und Ratschlägen. Soll ich mich jetzt schon für den Ü60-Tanzkurs anmelden? Wie wär’s mit Qigong? Oder vielleicht doch lieber ein Kochkurs? Dann käme in unserem Haushalt vielleicht endlich das Kochbuch zum Handkuss, das ich meiner Frau einst in einem Anfall geistiger Umnachtung geschenkt habe (ein Kochbuch ist das hirnrissigste Geschenk, das man seiner Frau machen kann, lernte ich daraus schmerzlich).

Dann geht’s auch um Finanzen: Beziehe ich die Rente monatlich oder als zumindest teilweise einmalige Barauszahlung? Je nachdem, kann man steuerlich ganz viel sparen, rechnet mir mein Bankberater vor. Ein lieber Kollege warnt, dass man sich rechtzeitig bei der AHV anmelden muss: «Die kommen nicht von sich aus auf dich zu!»

Einfach nur «Kopf runter und durch» geht beim Eintritt ins Pensionsalter also nicht. Da kommt mir ein anderes Thema in den Sinn: Unlängst an einem Samstag erlebte ich mal wieder einen Tag, an dem alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Am Morgen liegt im Briefkasten eine Mahnung mit Androhung der Betreibung, falls ich nicht innert sieben Tagen zahle. Sie kommt von einer Telekommunikationsfirma, bei der ich längst kein Abo mehr habe und der ich weiss Gott nichts schulde. Ich greife wütend zum Telefon und will mich beim Callcenter beschweren. Dort heisst es freundlich via Tonband: «Sie rufen ausserhalb der Bürozeiten an.» Die schicken mir die Mahnung also genau so, dass sie mich just an dem Tag erreicht, an dem sie telefonisch nicht erreichbar sind – in der Hoffnung, dass mein Zorn bis Montag verraucht ist.

Noch ärger kommt es bei der Heimkehr vom Wochenendeinkauf: Ein rücksichtloser Autofahrer fährt mich auf einem Fussgängerstreifen beim Bundesplatz fast über den Haufen. Ich rufe ihm ein übles Schimpfwort nach. Er hat’s gehört, lauert mir bei der nächsten Kreuzung auf und fordert wutentbrannt eine Entschuldigung. «Geht’s noch!», schnaube ich, auch voller Wut. Er sei es, der sich gefälligst bei mir entschuldigen solle. Die Situation eskaliert – zum Glück nur verbal.

Was lerne ich draus? Wutausbrüche sind sinn- und nutzlos. Vielleicht bringt mir das Rentnerdasein tatsächlich etwas, und wenn es nur eine Prise Ruhe und Gelassenheit ist.