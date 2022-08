Kolumne Stadtwärts Bauch-weg-Spots und Menu surprise – wo der Fachkräftemangel überall zuschlägt Wenn der Kellner im Hotel Gerichte bringt, die man gar nicht bestellt hat und die personalisierte Werbung auf Youtube versagt, dann weiss unser Autor, wo das Problem liegt. Roman Hodel 07.08.2022, 21.05 Uhr

Ob Pflege oder Gastgewerbe – die Schweiz beklagt den Fachkräftemangel. Ich blieb davon verschont. Bis jetzt. In den Ferien logierten wir in einem guten Hotel in den Bergen. Schön war’s. Nur der Kellner wollte nicht zu den vielen Sternen passen.

Erstes Abendessen, Halbpension. Wir und alle anderen im Säli bestellten aus einer überschaubaren Auswahl an Gerichten. Doch bald war Chaos. Am Nebentisch erhielt ein Paar zwei Mal hintereinander denselben Hauptgang, dafür ging die Vorspeise vergessen. Es hatte es erst beim zweiten Service bemerkt. Hinter uns erhielt eine Frau anstelle der Vorspeise bereits das Dessert. «Mais non! C’est faux!», sagte sie leicht empört. Wir erhielten derweil keine Vorspeise, dafür bereits den Hauptgang – und beim Dessert fragte uns der Kellner zwei Mal, welchen der beiden Nachtische wir möchten, um uns dann tatsächlich den falschen zu bringen.

Während wir uns amüsierten über das Menu surprise, standen in der Küche und beim Chef de Service die Zeichen auf Sturm. Offenbar hatte der Kellner den Workflow gelinde gesagt nicht im Griff. Ich glaube nicht, dass er die Saison dort beenden wird, sorry.

Was mich dazu bringt: Seit wir zurück sind aus den Ferien, werde ich auf Youtube mit personalisierten Werbespots bombardiert, wonach mein Bauch weg müsse. Ein nerviger, bemuskelter Mann wirft mir vor, nicht genügend Gemüse und Proteine zu essen, dafür zu viele Kohlenhydrate.

In Zeiten von Big Data wundere ich mich – «Cumulus» weiss doch Bescheid. Ich tippe auf Fachkräftemängel auch im Silicon Valley. Darauf gönne ich mir heute eine Cremeschnitte. Und wehe die Bedienung im Café bringt mir etwas Falsches!

Eine Cremeschnitte. Symbolbild: Adrian Baer