Kolumne «Stadtwärts» Und täglich grüsst der «liebe Herr Stalder» Wenn gar Mediensprecher und Rektorinnen Namen falsch schreiben, ist es Zeit, sich an andere Leute zu wenden. Matthias Stadler – nicht Stalder 21.08.2022, 18.02 Uhr

Viele Leute scheinen ein grosses Problem damit zu haben, Namen korrekt zu schreiben. Auf Reisen in Südamerika wurde beispielsweise mein Vorname Matthias, auch wenn direkt einem Hotelrezeptionisten ins Buch diktiert, konsequent mit nur einem T geschrieben. Ausnahmslos. Auch wenn ich den Pass unter die Nase hielt, damit der Name abgelesen werden konnte: Das zweite T ging stets sang- und klanglos unter.

Namen korrekt zu schreiben, scheint eine Kunst zu sein. Symbolbild: Jayk7 / Moment RF

Hier in Luzern haben die Leute mehr Mühe mit meinem Nachnamen. In gefühlt jedem zweiten E-Mail, das ich erhalte, werde ich mit «Herr Stalder» angesprochen. Auch «Stadelmann» ist schon gefallen.

Das Beste ist: In letzter Zeit schrieben mich ein ranghoher Polizist, ein Staatsanwalt-Mediensprecher, eine Rektorin und ein Exekutivpolitiker alle falsch an. Also gebildete und sicher belesene Leute. «Grüezi Herr Stalder», hier, «lieber Herr Stalder» dort.

Hingegen schrieben fünf von fünf Jungpolitikern diese Woche meinen Namen korrekt, also «Stadler». Was lerne ich daraus? Vielleicht sollte ich mich einfach generell an jüngere Personen wenden.