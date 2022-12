Die Luzerner Stadtoriginale leben es vor

Kolumne «Stadtwärts» Die Stadtoriginale leben es vor In der Vorweihnachtszeit treffen viele verschiedene Gefühle aufeinander. Gerade jetzt sollte Dankbarkeit eins davon ein sein. Sandra Monika Ziegler 18.12.2022, 20.16 Uhr

Der Dezember ist gefühlsmässig der kontroverseste Monat. Die guten Wünsche häufen sich, Hoffnungen schlagen hohe Wellen und Enttäuschungen fühlen sich wie ein Schlag ins Gesicht an. Nie scheinen Glück, Elend, Freud und Frust so nahe beieinander zu sein.

Mit und ohne Schmuck – Weihnachten findet statt. Bild: Dominik Wunderli

In den elf Monaten davor sind sie das zwar auch, einfach weniger sichtbar, da unsere Sinne anderweitig besetzt sind. Doch in einer Busfahrt sind sie alle vereint, die Glücklichen und weniger Glücklichen. Im Dezember wird es im Bus manchmal besonders eng. Da werden Einkäufe geschleppt und Christbäume ins Innere gehievt. Das freut die einen und entfacht Baumdekogespräche, andere lassen dem Weihnachtsfeierfrust freien Lauf.

Zurück zum Baum, da sitz ich inmitten einer Expertinnen-Runde. «Hauptsache die Farbe wird durchgezogen» sagt die eine und die andere antwortet: «Oh, bei mir wird es bunt, ich setze auf Gemüse und dazwischen hänge ich eine Gurke.» Die Gurke sei natürlich auch ein Glas-Schmuck und nicht echt.

Sie werde gut verdeckt in den Baum gehängt und wer sie entdeckt, bekommt ein Extrageschenk. «Das machen sie in den Staaten so. Das hat sein Gutes, so bestaunen alle den Baum und suchen nach der Gurke», erklärt die Frau weiter. Wie der Mann mit dem Baum seinen schmücken wird, bleibt sein Geheimnis.

Kein Verständnis für die festliche Zeit zeigen zwei andere Passagiere. Sie diskutieren darüber, dass es bei Krieg und Klimakrise Wichtigeres gebe, als sich an dem alljährlichen Kommerz zu beteiligen. Da haben also zwei, sicher mehrere Welten Platz im gleichen Bus.

Die Fahrt führt für alle in eine Stadt, in der zwar weniger Lichter brennen oder Busse zu spät ankommen oder abfahren – aber in einer kriegsverschonten Stadt. Der Dezember ist ein guter Monat, um Selbstverständlichkeiten wie fliessendes trinkbares Wasser und fliessenden, meist verfügbaren Strom zu überdenken.

Das bringt uns ein Stück Dankbarkeit, die wir uns hierzulande leisten sollten und können. Zufriedene Menschen sind für alle die angenehmere Spezies. Eindrücklich erlebt habe ich das an der Weihnachtsfeier der Stadtoriginale. Egal wie und wo sie leben, sie waren achtsam miteinander und liebevoll.