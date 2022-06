Am Hans-Erni-Quai durchs Fenster blicken

Kolumne «Stadtwärts» Ein Blick durchs Fenster Die täglichen Aufreger mal im Ganzen sehen, das wirkt befreiend, ist unsere Autorin überzeugt. Zum Üben geht es an den Hans-Erni-Quai. Sandra Monika Ziegler 26.06.2022, 16.16 Uhr

Was gibt es Schöneres, als entlang des Vierwaldstättersees in die Stadt zu flanieren? Der See, die Berge, die Blumenpracht, sie sind eine Augenweide. Die Blumenbeete gestaltet die Stadtgärtnerei Luzern, heute nennt sie sich Stadtgrün Luzern, mit Blumen aus Eigenproduktion. Die Kompositionen der einzelnen Beete überraschen mich immer wieder. So auch dasjenige am Hans-Erni-Quai, das wenige Schritte von Ernis Bronzefigurenpaar Hippomenes und Atalante entfernt liegt.