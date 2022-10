Kolumne «Stadtwärts» Geschmäcker ändern sich – zumindest manchmal Wild ja, Wels nein. Mozart ja, Marathon nein. Unser Autor hat Veränderungen an sich entdeckt. Matthias Stadler 09.10.2022, 17.00 Uhr

Im kulinarischen Bereich mochte ich früher nur Fisch weniger als Wildgerichte: Rehpfeffer fand ich ja schon schlimm. Aber Sardellen, Meeresfrüchte oder gar Wels? Danke, aber nein danke, obwohl ich sonst kein heikler Esser bin, wie mir auch meine Mutter immer wieder versicherte.

Mittlerweile mag unser Autor Wildgerichte. Symbolbild: Pius Amrein

Zumindest Ersteres hat sich mittlerweile geändert. So sehr, dass ich mich heuer sogar auf die Wildsaison freue. Der erste Besuch in einer bekannten Luzerner Gaststätte (sie fängt mit G an und hört mit alliker auf) habe ich bereits hinter mir, weitere sind geplant.

Auch bei der Musik hat sich mein Geschmack weiterentwickelt. Als Mittzwanziger hörte ich vorwiegend harten Rock und konnte mit klassischer Musik nichts anfangen. Heute, als Mittdreissiger, ziehe ich Beethoven und Co vor. Die Töne helfen mir auch bei der Arbeit. Ein zweistündiges Mozartkonzert im Hintergrund, und der Text schreibt sich beinahe wie von alleine. Dass ich da auch mal dumme Sprüche von Kollegen, oder besser gesagt einer Kollegin, über mich ergehen lassen muss, weil sich Mozarts Antlitz auf Youtube und somit auf meinem Bildschirm zeigt, nehme ich in Kauf.

Es gibt aber Sachen, die ändern sich wohl nie. So kann ich mir nicht vorstellen, jemals einen Marathon laufen zu wollen. Ausdauersport geht mir gegen den Strich. Ich muss einem Ball hinterherjagen, sonst komme ich nicht in die Gänge. Und obwohl sich mein Geschmack bezüglich Wild geändert hat, so wage ich zu sagen: Fisch werde ich nie gerne haben.