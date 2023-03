Kolumne Stadtwärts Ich werde nie ein «Lozärner» sein – und das ist auch gut so Unser Autor stammt aus Nidwalden und hat so seine Mühe mit der korrekten Aussprache von Luzerner Wörtern. Simon Mathis Jetzt kommentieren 05.03.2023, 22.01 Uhr

Als ich vor Jahren im Basler Universitätsspital meinen Zivildienst absolvierte, hatten meine Gspändli aus der Pflege eine riesige Freude an meinem Nidwaldner Dialekt. Sie versuchten auf Biegen und Brechen, «blai» oder «deys» zu sagen – und scheiterten spektakulär. Meist kam dabei ein aggressives «bloooi» oder ein abgehacktes «de-is» heraus. Das amüsierte mich ungemein, beschlich mich doch das Gefühl, ein besonderes Sprachtalent zu sein. Silben, die für andere ein Buch mit sieben Siegeln waren, glitten mir mühelos über die Lippen.

Nun stellt sich heraus, dass ich damals auf einem allzu hohen Ross sass. Denn kürzlich merkte ich, dass mein Mundwerk doch nicht so ein Multitalent ist wie angenommen. Der Grund für diese Erkenntnis ist die Lozärner Fasnacht, In dieser Zeit tummeln sich – auch in unserer Zeitung – zahllose Dialektwörter. Am Wochenende durch die Seiten blätternd, machte ich mir einen Spass daraus, die Wörter möglichst «Lozärnerisch» auszusprechen. «De beschti Greeend», intonierte ich genüsslich. Oder: «Cheeendermonschter.» Oder: «Holzwööörm.»

Unser Autor mit einem «Grend» auf dem Kopf. Echt Lozärnerisch? Bild: PD

Meine Freundin, die mit mir am Küchentisch sass, rollte nur mit den Augen. «Du sprichst das alles kreuzfalsch aus», sagte sie – aufgewachsen in Ettiswil – kurz angebunden. Ihre geduldigen Korrekturen blieben jedoch allesamt erfolglos. Es war mir schlichtweg unmöglich, den richtigen Ton zwischen i und e zu treffen. Ähnlich wie in dieser leidigen Musik-Maturaprüfung, bei der ich partout keinen Halbton singen konnte. Ich hörte noch nicht einmal einen Unterschied, wenn sie sagte: «Das war schon besser!»

Jetzt verstehe ich, wie sich die Pflegerinnen und Pflegerinnen in Basel gefühlt haben müssen: wie die Esel vorm Berg. Tja, gerade nach der Fasnacht schadet ein bisschen Demut nicht. Ich bin zufrieden damit, Luzerner zu sein. Das Lozärnern überlasse ich gerne anderen.

